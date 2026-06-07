Cambio climático: las soluciones ya están en marcha y pueden transformar el futuro

Energías limpias, protección de los ecosistemas y ciudades más verdes aparecen como herramientas clave para construir sociedades más seguras, saludables y resilientes.

Así como los impactos del cambio climático están aumentando sin pausas, también las soluciones crecen.

Actuar ahora nos permitirá construir sociedades más seguras, más sanas y más prósperas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

¿Sabías que tomar medidas contra el cambio climático podría prevenir millones de muertes y billones de dólares en pérdidas económicas para 2050? Las soluciones se están expandiendo rápidamente.

Algunas de ellas son:

--Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos aumenta la seguridad alimentaria y ahorra dinero.

--Los edificios sostenibles reducen el consumo de energía y favorecen un crecimiento resiliente.

--Reducir las emisiones de metano ralentiza rápidamente el calentamiento global y mejora la calidad del aire.

--Los bosques almacenan carbono y reducen los riesgos climáticos al tiempo que protegen la biodiversidad.

--Las energías limpias y la movilidad eléctrica se van imponiendo cada vez más. De hecho, la energía solar y la eólica ya superan al carbón en algunos mercados, lo que indica un cambio importante.

La naturaleza

La naturaleza es una solución climática de primera línea y ofrece múltiples beneficios:

--Los ecosistemas saludables absorben carbono, regulan el agua y protegen a las comunidades.

--Los bosques, los océanos, los humedales y los suelos son sumideros de carbono fundamentales.

--La restauración de los ecosistemas crea empleos y fortalece las economías.

--La naturaleza mejora la salud, la calidad del aire y la resiliencia urbana.

--Proteger los bosques, por sí solo, ayuda a evitar pérdidas por desastres que ascienden a decenas de miles de millones de dólares cada año.

Ciudades ecológicas

También, en muchísimos países, ya se trabaja para que las ciudades sean más atractivas, seguras y ecológicas.

--Las ciudades generan más del 70% de las emisiones, pero lideran las soluciones climáticas.

--El calor extremo es un riesgo urbano que está creciendo rápidamente.

--La infraestructura verde refresca las ciudades y mejora la calidad de vida.

--La refrigeración sostenible reduce las emisiones y protege a las comunidades.

--Está comprobado que la naturaleza urbana puede enfriar las ciudades hasta 4 °C y reducir las inundaciones.

El Día Mundial del Medio Ambiente 2026 hace un llamamiento a los gobiernos, las ciudades, las empresas y las personas de todo el mundo para que avancen en una misma dirección: interpretar las señales que nos rodean y responder con una señal. Cada acción es una señal.