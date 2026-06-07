Bahía Limpia: una apuesta colectiva para construir una ciudad más sustentable

El programa Bahía Limpia, impulsado por el municipio, combina inversión, educación ambiental, participación ciudadana y control para enfrentar uno de los principales desafíos urbanos: la gestión de los residuos.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la iniciativa aparece como una de las herramientas más importantes para transformar hábitos y mejorar la calidad de vida de los bahienses.

En una época en la que las ciudades enfrentan crecientes desafíos vinculados con la generación de residuos, la contaminación y el uso responsable de los recursos, el Día Mundial del Medio Ambiente invita a reflexionar sobre el papel que cada comunidad desempeña en la construcción de un futuro más sustentable.

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En Bahía Blanca, esa discusión adquirió una nueva dimensión con la puesta en marcha de Bahía Limpia, un programa integral que busca transformar la gestión de los residuos urbanos a través de una estrategia que combina infraestructura, educación ambiental, participación ciudadana y controles más rigurosos.

“Pretendemos tener una ciudad más limpia, más ordenada. De hecho, el municipio viene trabajando arduamente: ha logrado bajar el 50 % la cantidad de basurales a cielo abierto que estaban en la ciudad al inicio de nuestra gestión”, afirmó el intendente Federico Susbielles al presentar un programa que contempla una inversión histórica en infraestructura y logística.

La iniciativa surge en un contexto particular. Durante los últimos años, y especialmente tras los fenómenos climáticos extremos que afectaron a la ciudad, la cantidad de residuos generados alcanzó niveles extraordinarios, poniendo a prueba la capacidad operativa del sistema de limpieza urbana.

“La ciudad de Bahía Blanca en el año 2025 generó cuatro veces más de los residuos que genera en un año habitual”, explicó la secretaria de Gobierno, Florencia Molini, al describir la magnitud del desafío que debió afrontar el municipio.

Frente a ese escenario, Bahía Limpia plantea una respuesta integral.

El programa se apoya en tres grandes ejes de trabajo: la eliminación progresiva de basurales a cielo abierto, la gestión adecuada de residuos voluminosos y el fortalecimiento de las políticas de reciclaje.

Uno de los datos más significativos es que la actual gestión logró reducir en un 50 por ciento la cantidad de basurales a cielo abierto existentes en la ciudad. Sin embargo, las autoridades entienden que todavía queda un largo camino por recorrer.

“En este momento hay solo la mitad, no obstante eso no alcanza y hay que seguir trabajando para que la participación de la ciudadanía permita reportar dónde existen”, sostuvo Molini.

La funcionaria remarcó que la problemática de los residuos no puede abordarse únicamente desde la acción estatal. Por el contrario, requiere de un compromiso activo de toda la comunidad.

“Estamos absolutamente convencidos de que hay tres variables que se ponen en juego: la cuestión ambiental, la responsabilidad del Municipio y una más que es fundamental, que es la participación ciudadana”, afirmó.

Precisamente, uno de los aspectos distintivos de Bahía Limpia es la incorporación de mecanismos que facilitan la colaboración vecinal.

A través de una línea de WhatsApp (2915090321), los ciudadanos pueden denunciar microbasurales, solicitar el retiro de residuos de gran porte o informar situaciones de disposición indebida de residuos.

“Lo que nosotros notamos es que la comunidad tiene ganas de participar y colaborar; el solo hecho de señalar dónde existe un basurero abierto es un paso fundamental para que el municipio pueda actuar”, destacó la secretaria de Gobierno.

La propuesta también contempla una fuerte inversión económica destinada a fortalecer la capacidad operativa del sistema. El municipio ya incorporó diez nuevos camiones y proyecta nuevas adquisiciones de bateas y equipos especializados para optimizar la recolección y el tratamiento de residuos.

“Es muy difícil afrontar una problemática tan profunda si no hay inversión del gobierno municipal para contar con más y mejores herramientas”, señaló Molini.

Pero el programa no se limita a la limpieza urbana. También busca impulsar un cambio cultural que permita reducir la generación de residuos y aumentar las tasas de recuperación de materiales reciclables.

En ese sentido, Bahía Recicla se consolidó como uno de los pilares de la estrategia ambiental local. Actualmente, la recolección diferenciada alcanza al 95 por ciento del territorio de la ciudad y los indicadores muestran un crecimiento sostenido de la separación en origen.

“Se está reciclando nueve veces más de lo que se hacía antes del inicio de nuestra gestión, lo que fomenta además la economía circular y genera oportunidades económicas”, subrayó la funcionaria.

La dimensión educativa ocupa un lugar central dentro del programa. Las autoridades consideran que la construcción de una ciudad más limpia depende tanto de la infraestructura disponible como de los hábitos cotidianos de sus habitantes.

“No alcanza solo con abordar e intervenir. Una ciudad limpia es aquella que menos se ensucia y necesitamos que el vecino tome conciencia de lo que genera cuando vierte residuos donde no corresponde”, expresó Molini.

En paralelo, el plan incorpora un esquema de fiscalización más estricto. A través del Centro Único de Monitoreo y de la intervención del Tribunal de Faltas, se prevén sanciones económicas importantes para quienes arrojen residuos en lugares prohibidos o incumplan las normativas vigentes.

La combinación de educación, prevención, participación ciudadana y sanciones busca generar un cambio profundo y duradero en la relación de la comunidad con sus residuos.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Bahía Limpia representa mucho más que un programa de limpieza urbana. Es una política pública que intenta consolidar una nueva cultura ambiental, basada en la corresponsabilidad entre el Estado y los vecinos.

El desafío es grande, pero también lo es la oportunidad. Porque cada basural erradicado, cada material reciclado y cada vecino comprometido representan un paso más hacia una ciudad más limpia, más ordenada y ambientalmente más responsable para las generaciones presentes y futuras.