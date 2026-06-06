Cauquenes en peligro: alertan que Chile incumple el acuerdo binacional de protección

Con la llegada de los cauquenes a las zonas de invernada de la provincia de Buenos Aires, volvió a encenderse la preocupación de ambientalistas y especialistas por la situación crítica que atraviesa la especie.

Desde la Fundación Azara advirtieron que Chile todavía no cumplió con uno de los principales compromisos asumidos en el acuerdo binacional firmado con Argentina para preservar al cauquén colorado.

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“El problema principal es que Chile todavía mantiene autorizada la caza de dos de las tres especies de cauquenes migratorios”, explicó Hernán Ibáñez, representante de la entidad.

El “Plan de acción binacional para la conservación del cauquén de cabeza colorada o canquén colorado entre Argentina y Chile” fue firmado el 23 de agosto de 2013, luego de varios años de trabajo técnico entre ambos países.

El objetivo central era recuperar la población del cauquén colorado (Chloephagaru bidiceps), una especie catalogada en peligro crítico tanto en Argentina como en Chile y cuya población no superaría actualmente los mil ejemplares.

Según detalló Ibáñez, uno de los puntos más importantes del acuerdo establecía la prevención de la mortalidad por caza incidental, mediante la prohibición de la caza de las tres especies migratorias de cauquenes.

“Argentina cumplió con esa prohibición, pero Chile todavía no”, sostuvo.

Actualmente, la normativa chilena continúa habilitando la caza del cauquén común (Chloephaga picta) y del canquén cabeza gris (Chloephaga poliocephala) en determinados períodos en la Región XII de Magallanes.

Para los especialistas, las consecuencias son graves.

“Las consecuencias son devastadoras. Las tres especies están amenazadas, principalmente el cauquén colorado Cada ejemplar que se pierde es un paso más cerca de su extinción”, remarcó.

Desde la Fundación Azara y el Grupo de Estudios en Conservación y Manejo (Gekko) de la Universidad Nacional del Sur vienen desarrollando distintas acciones de monitoreo y conservación en las áreas de invernada de estas aves migratorias.

Entre las iniciativas impulsadas se encuentra el Santuario Natural del Cauquén Colorado, ubicado en San Cayetano, dentro del establecimiento El Tamarisco, además de campañas de concientización en escuelas y tareas de difusión en distintos puntos de la región.

También realizaron gestiones formales ante Cancillería Argentina y la Subsecretaría de Ambiente de la Nación para que intervengan y soliciten a Chile el cumplimiento efectivo del acuerdo firmado.

Mientras tanto, los cauquenes ya comenzaron a arribar a la provincia de Buenos Aires, al norte de Río Negro y al sudeste de La Pampa.

“Pedimos a los productores que sean tolerantes con estas especies. La ciencia ha demostrado que no provocan daños a los cultivos y necesitamos aprender a convivir con ellas”, expresó Ibáñez.

En relación a la caza furtiva, recordó que la actividad está prohibida en todo el territorio argentino y que constituye un delito.

“La prevención depende también de la ayuda de toda la sociedad: difundiendo que estas especies están protegidas y denunciando cualquier hecho de caza furtiva ante la policía rural”, advirtió.

"Es clave que los dueños de campos no permitan el ingreso de cazadores a sus establecimientos y, de esta manera, no sean cómplices de estos hechos penados por la normativa vigente en la materia", concluyó.