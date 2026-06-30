Crisis en la Comisión de Energía Atómica: tras 100 despidos, ATE tomó las instalaciones

La sede central de la CNEA está ubicada en Av. Del Libertador 8.250

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que despidieron a 100 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y, por esa razón, tomó la sede del organismo este martes. “Exigimos su reincorporación”, expresó el sindicato que representa al personal estatal.

La noticia fue difundida mediante sus redes sociales. Por esa vía, el gremio, cargó contra la gestión. No solo tomó la sede del organismo, sino que acusó al oficialismo de “vaciar el órgano para rematarlo”. Hubo críticas al titular de la CNEA, Martín Porro.

El funcionario por el momento no dio respuesta al reclamo pero según el gremio “está atrincherado” en su puesto de trabajo. Al referirse a la cúpula que se encuentra al frente del organismo, además, sostuvieron que “están escondidos y evitan dar la cara ante los trabajadores”

“Este Gobierno comete una nueva canallada al pretender despedir a casi 100 trabajadores de la Comisión. Las desvinculaciones afectan a profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino”, manifestó el colectivo sindical.

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Ante este hecho, el gremio que conduce Rodolfo Aguiar informó que lleva adelante una permanencia “pacífica” en la sede central de la CNEA y exigió explicaciones a las autoridades acerca de las cesantías.

“Se trata de un claro intento de desmantelamiento que permita la privatización del organismo. Argentina es uno de los 3 países del hemisferio sur que tienen energía eléctrica por vía nuclear y quieren desarmar todo ese proyecto soberano de nuestro país", afirmaron.

La toma de la sede se produjo este martes por parte de ATE. Hubo presencia de personal de seguridad

La voz del Gobierno

El Gobierno nacional brindó explicaciones a cerca de las recientes bajas en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), aclarando que no constituyen despidos sino la no renovación de 61 contratos de plazo fijo, suscritos en su totalidad durante 2023 bajo la administración de Adriana Serquis.

El Ejecutivo confirmó que 61 contratos no serán renovados. Corresponden en su mayoría a asistentes administrativos sin estudios terciarios, explicaron. De acuerdo con la información que proporcionó el Gobierno, el perfil del personal desvinculado contradice la versión sindical: 42 de los 61 contratos corresponden a trabajadores con nivel educativo primario o secundario, sin formación terciaria ni universitaria.

Según la información oficial, no hubo bajas entre ingenieros nucleares ni entre el plantel técnico-especializado que sostiene las operaciones del organismo.

El vocero presidencial Adrián Ravier había adelantado, horas antes de que comenzara la ocupación, que la estructura de la CNEA se redujo un 57,83%, al pasar de 645 a 272 cargos. Esa cifra engloba el conjunto de ajustes en la dotación del organismo, dentro de un programa más amplio de reducción del empleo en la Administración Pública Nacional. (NA / Infobae)