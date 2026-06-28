Francia: once muertos tras la caída de una avioneta con paracaidistas

Una avioneta utilizada para saltos en paracaídas se precipitó a tierra este domingo en las afueras de la ciudad de Nancy, en el este de Francia, provocando la muerte de sus 11 ocupantes.

El siniestro se produjo cerca de las 11 (hora local, las 6 de la mañana en Argentina) en la localidad de Tomblaine. La aeronave, un modelo Pilatus matriculado en Alemania, cayó en picada sobre la avenida Salvador Allende, a escasos metros del aeródromo de Nancy-Essey.

El aparato pertenecía a un club de paracaidismo y se precipitó en una zona urbana cercana a un área comercial. El prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, confirmó que una avería en el aparato fue la causa del siniestro y los peritos aeronáuticos se encuentran evaluando el origen exacto del desperfecto técnico que desencadenó la caída.

Según explicaron las autoridades, el siniestro ocurrió muy poco después del despegue, por lo que allegados de las víctimas presenciaron el momento del impacto. El prefecto señaló que el hecho pudo haber causado una tragedia mayor debido a la densidad de la zona urbanizada.

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A pesar de la magnitud del impacto, Seguy aclaró que no hubo "efectos colaterales" ni víctimas entre las personas que se encontraban en el lugar, por lo cual la zona fue acordonada para facilitar las tareas de los servicios de emergencia y los investigadores.

Si bien el proceso de identificación oficial continúa, medios locales como L'Est Républicain indicaron que entre los fallecidos hay cinco instructores, cinco alumnos y el piloto, aunque el prefecto evitó confirmar estos datos hasta completar las pericias correspondientes.

Tras conocerse la magnitud del evento, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, y el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, se trasladaron al lugar para seguir de cerca el operativo y los avances en la investigación sobre uno de los siniestros aéreos más graves del año en ese país. (con información de NA)