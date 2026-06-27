Cómo siguen los pagos de ANSES: quiénes cobran a partir del lunes 29 de junio con montos y bonos
La ANSES informó de manera oficial el cronograma de pagos del sexto mes del año: desde este lunes se seguirá cobrando según el DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), continuará la semana que viene con los pagos del mes y desde el lunes 29 de junio comenzará a cerrar con los haberes de los jubilados que perciben haberes por arriba de la mínima.
El cronograma del mes de julio, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, que incluye las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo, entre otros beneficios, comenzará la semana siguiente.
ANSES: quiénes cobran desde el lunes 29 de junio
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio
Asignaciones Pago Único
Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se pagarán:
- Todas las terminaciones de documento: del 9 de junio al 8 de julio
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: del 8 de junio al 8 de julio
Desde la ANSES recordaron que los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de la página oficial del organismo o en la aplicación Mi ANSES.