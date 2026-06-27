Cómo siguen los pagos de ANSES: quiénes cobran a partir del lunes 29 de junio con montos y bonos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), continuará la semana que viene con los pagos del mes y desde el lunes 29 de junio comenzará a cerrar con los haberes de los jubilados que perciben haberes por arriba de la mínima.

El cronograma del mes de julio, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, que incluye las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo, entre otros beneficios, comenzará la semana siguiente.

ANSES: quiénes cobran desde el lunes 29 de junio

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Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio

Asignaciones Pago Único

Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se pagarán:

Todas las terminaciones de documento: del 9 de junio al 8 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 8 de junio al 8 de julio

Desde la ANSES recordaron que los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de la página oficial del organismo o en la aplicación Mi ANSES.