Arrestaron a un hombre bajo sospecha de hurtar dos bicicletas

El Comando de Patrullas Bahía Blanca arrestó esta madrugada al supuesto autor del robo de dos bicicletas.

Se trata de Alexis Omar Fariñes, de 32 años, a quien se capturó en la zona de El Caldén al 600, tras un seguimiento realizado por los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

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Todo comenzó cuando una vecina de Charcas al 2.800, en la zona del barrio Palos Verdes, escuchó ruidos en su propiedad y, al asomarse por una ventana, observó dos bicicletas tiradas en su vereda, una de su propiedad.

Tras llamar al 911 se pudo establecer que había sido Fariñes quien abandonó esos rodados en el lugar para darse a la fuga.

Al acusado le secuestraron las prendas de vestir y una mochila, en la cual contenía una bolsa con 9 gramos de marihuana, por lo que también se inició un sumario por infracción a la ley 23.737.

Ahora se procura determinar la procedencia de una de las bicicletas.