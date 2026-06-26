Se define el rival de Argentina para 16avos de final: España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita

Hoy cerca de la medianoche se conocerá el rival de Argentina para los 16avos de final del Mundial 2026.

Con el primer puesto ya asegurado, el combinado nacional se medirá ante el segundo del Grupo H, que se definirá esta noche a partir de las 21.

Luego de los cruces entre Uruguay-España y Cabo Verde-Arabia Saudita, se sabrá contra quien jugará el combinado nacional el viernes 3 de julio desde las 19 en Miami.

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Los escenarios posibles son los siguientes:

*Para que sea España

Si Uruguay le gana a España y Cabo Verde no vence a Arabia Saudita.

*Para que sea Uruguay

Si Uruguay iguala con España y Cabo Verde no le gana a Arabia Saudita.

*Para que sea Cabo Verde

Si España vence a Uruguay y Cabo Verde empata o le gana a Arabia Saudita.

*Para que sea Arabia Saudita

Si supera a Cabo Verde y España vence a Uruguay.

*Para tener en cuenta

Si ganan Cabo Verde y Uruguay: ambos terminarían con 5 puntos. El 2º —y rival de Argentina— será el que tenga peor diferencia de goles general, menos goles a favor en el grupo, el peor ubicado en la tabla de fair play o, en último término, por ranking FIFA.

*Así arrancan

Las posiciones del Grupo H antes de la tercera y última fecha:

1°) España, 4 puntos (+4 goles a favor); 2°) Uruguay, 2 (+0); 3°) Cabo Verde, 2 (+0); 4°) Arabia Saudita, 1 (-4).

*Los resultados

-Fecha 1

España 0-0 Cabo Verde

Arabia Saudita 1-1 Uruguay

-Fecha 2

España 4-0 Arabia Saudita

Uruguay 2-2 Cabo Verde