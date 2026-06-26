Agenda, día 15: España-Uruguay sobresale en un viernes de súper acción

Con encuentros desde la tarde y hasta la medianoche y con un duelo que sobresale -por expectativas- de la programación, continúa hoy la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026.

El duelo entre España y Uruguay será el plato fuerte de la jornada, que se jugará en simultáneo con Cabo Verde y Arabia Saudita.

Ambos encuentros irán a las 21 y dependiendo de los resultados de estos partidos saldrá el rival de Argentina en 16avos de final.

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Esta es la agenda del día:

**Grupo I

*Noruega vs Francia

-Hora: 16

-Estadio: Gillette Stadium (Foxborough)

-Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

-TV: TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

*Senegal vs Irak

-Hora: 16

-Estadio: BMO Field (Toronto)

-Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

-TV: Paramount+ y DSports

**Grupo H

*Uruguay vs España

-Hora: 21

-Estadio: Estadio AKRON

-Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)

-TV: TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

*Cabo Verde vs Arabia Saudita

-Hora: 21

-Estadio: NRG Stadium (Houston)

-Árbitro: Francois Letexier (Francia)

-TV: Paramount+ y DSports

**Grupo G

*Egipto vs Irán

-Hora: 00

-Estadio: Lumen Field (Seattle)

-Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports

*Nueva Zelanda vs Bélgica

-Hora: 00

-Estadio: BC Place (Vancouver)

-Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordan)

-TV: Paramount+ y DSports