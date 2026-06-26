Agenda, día 15: España-Uruguay sobresale en un viernes de súper acción
Se definen los grupos G, H e I y se conoce el rival de Argentina en 16avos.
Con encuentros desde la tarde y hasta la medianoche y con un duelo que sobresale -por expectativas- de la programación, continúa hoy la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026.
El duelo entre España y Uruguay será el plato fuerte de la jornada, que se jugará en simultáneo con Cabo Verde y Arabia Saudita.
Ambos encuentros irán a las 21 y dependiendo de los resultados de estos partidos saldrá el rival de Argentina en 16avos de final.
Esta es la agenda del día:
**Grupo I
*Noruega vs Francia
-Hora: 16
-Estadio: Gillette Stadium (Foxborough)
-Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)
-TV: TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports
*Senegal vs Irak
-Hora: 16
-Estadio: BMO Field (Toronto)
-Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)
-TV: Paramount+ y DSports
**Grupo H
*Uruguay vs España
-Hora: 21
-Estadio: Estadio AKRON
-Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)
-TV: TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports
*Cabo Verde vs Arabia Saudita
-Hora: 21
-Estadio: NRG Stadium (Houston)
-Árbitro: Francois Letexier (Francia)
-TV: Paramount+ y DSports
**Grupo G
*Egipto vs Irán
-Hora: 00
-Estadio: Lumen Field (Seattle)
-Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)
-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports
*Nueva Zelanda vs Bélgica
-Hora: 00
-Estadio: BC Place (Vancouver)
-Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordan)
-TV: Paramount+ y DSports