Ya tiene fecha el juicio al exconcejal de Saldungaray acusado de abuso

El Tribunal en lo Criminal N° 1 fijó fecha hoy para el juicio oral que se le seguirá al exconcejal del partido de Tornquist Matías Rojas, acusado de abusos sexuales que se habrían cometido hace varios años en perjuicio de niñas de Saldungaray.

El debate se realizará entre los días 28, 29 y 30 de septiembre próximos (de lunes a miércoles), en la sede tribunalicia de Estomba 34.

Rojas, actualmente detenido en la Unidad Penal N° 19 de Saavedra, está imputado de abuso sexual simple (cuatro hechos) y abuso sexual gravemente ultrajante (un hecho), en concurso real de delitos.

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En mayo pasado la jueza de Garantías N° 4, Marisa Promé, había aceptado la requisitoria del fiscal Marcelo Romero Jardín, quien llevó adelante la investigación.

Las situaciones abusivas se habrían dado en Saldungaray, de donde son oriundos el procesado -asesorado por Sebastián Cuevas- y las supuestas damnificadas, cuyas familias tienen como abogado a Valentín Fernández.

El acusado había logrado el beneficio del arresto domiciliario (tenía previsto vivir en la casa de un tío en Bahía Blanca y avanzar con su emprendimiento de lavadero de autos), pero la Cámara Penal frenó esa medida, con lo cual llegará al debate detenido en la cárcel de Saavedra.

El caso salió a la luz el año pasado, aunque los delitos -básicamente tocamientos, salvo un hecho más grave- se habrían registrado entre diciembre de 2021 y mediados de 2025, tanto en la vivienda de "Cayu" Rojas como en su vehículo y en perjuicio de niñas que tenían entre 8 y 12 años.

En su descargo, el exedil dijo que si hubo tocamientos no fueron en un marco de connotación sexual, sino como muestras de cariño, ya que eran menores que formaban parte de familias que él conocía.

Y en algunos de los casos aludió a un supuesto complot de tipo político en su contra.