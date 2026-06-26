Patagones: eran restos de animales los huesos encontrados en una casa

Los peritos de la Policía Científica que concurrieron ayer a una vivienda en Carmen de Patagones, por el hallazgo de huesos enterrados, confirmaron que se trataba de restos de animales.

El procedimiento se originó en las primeras horas de la tarde del jueves, cuando la propietaria de la casa ubicada en Colón 222, una mujer de 67 años, se comunicó al 911 por el imprevisto hallazgo en el patio de su casa.

Fue cuando un operario de 29 años realizaba una excavación para retirar un árbol y, en esas circunstancias, encontró masas óseas, sin poder determinar si eran de humano o de animal.

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Luego de concurrir al lugar personal policial, los peritos de la fuerza y el médico de Policía, se estableció que "los restos óseos no son humanos, siendo los mismos de animal".

De todas maneras se le dio intervención sumarial a la ayudantía fiscal de Patagones.