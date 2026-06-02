El gasto en nafta para los hogares argentinos aumentó casi $39.000 por mes desde el inicio de la guerra

Los hogares argentinos con auto gastaron casi $39.000 extra por mes en nafta desde el inicio de la guerra en Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos e Israel, según reveló un informe del Instituto Argentina Grande (IAG).

El impacto del conflicto bélico se siente en el bolsillo de los argentinos que cuentan con un vehículo, debido a la suba de los combustibles, propiciada por el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo global.

En el reporte, la entidad precisó que el impacto del aumento de precios en los surtidores afecta al 46,5% de los hogares argentinos, que son los que cuentan con automóvil, y calculó que “estos mensualmente consumen en promedio 75 litros de nafta súper y 26,2 litros de nafta premium”.

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En este sentido, puntualizó que “desde el comienzo del conflicto en Irán, la media de aumento a nivel país del litro de nafta súper fue de $388 y la premium $372”, al subir un 24% y 19,7%, respectivamente, por lo que estimó que “representa un gasto mensual extra de $38.874 para los hogares con automóvil”.

De esta manera, teniendo en cuenta que la guerra comenzó a fines de febrero pasado y hasta ahora han transcurrido tres meses, la suma del costo adicional que tuvieron que afrontar los argentinos con auto asciende a $116.600.

En relación al efecto del encarecimiento del combustible sobre el salario, el informe expuso que la cantidad de horas de trabajo necesarias para cubrir el gasto mensual en nafta pasó de 17,6 en febrero a 20,8 en abril, por lo que señaló que “cubrir el gasto mensual en nafta implica 3 horas más de trabajo”.

Asimismo, planteó cuál sería el impacto anual del aumento de la nafta sin nuevas actualizaciones al precisar que “de sostenerse estos precios los hogares argentinos con automóvil gastarán $466.497 extra al año en combustible”. (NA)