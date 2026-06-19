UNS: 126 millones en ahorro energético con la campaña “Hacé foco y cuidá”

La Universidad Nacional del Sur (UNS) continúa con su campaña "Hacé foco y cuidá", una iniciativa orientada a promover el uso óptimo y eficiente de la energía en los distintos espacios de la institución.

La propuesta busca no solo generar un ahorro económico, sino también concientizar sobre la importancia del consumo responsable de energía y su impacto en las políticas de cuidado ambiental.

"El resultado de la campaña, implementada el año pasado, permitió un ahorro presupuestario en torno a los 125 millones de pesos, que hemos puesto a consideración del Consejo Superior para distribuir en nuevas actividades que se van a realizar a partir de ahora", indicó Andrea Castellano, vicerrectora de la casa de altos estudios.

"Con el dinero ahorrado se reinvertirá en la misma campaña, pero también en otras actividades fundamentalmente al otorgamiento de becas, los proyectos de investigación y algunas actividades de capacitación en inteligencia artificial. Tener como resultado esto, concreto y palpable, genera conciencia, comportamientos y hábitos saludables que empiezan a instalarse en nuestra comunidad universitaria". aseguró.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La segunda etapa del programa estará apuntada a la inversión y modificación de elementos claves para optimizar la utilización de la energía que utiliza la UNS, principalmente luz y gas: "En esta segunda etapa, parte de la campaña es reforzar la concientización y va a haber un recambio en luminarias. Además, vamos a hacer un uso más eficiente de lo que tiene que ver con la refrigeración del agua que consumimos, con los dispensers de agua frío-calor que tenemos en la universidad", indicó la doctora María María Ibáñez Martin, especialista en Economía de la Energía.

"Todas estas prácticas generan optimización del uso de los elementos vinculados a la energía, como mantener limpios los aires acondicionados con cierta regularidad para mejorar su eficiencia térmica. A su vez, vamos a empezar con algo que es muy importante para sostener estas actividades que tiene que ver con un censo energético interno", afirmó.

El Censo Energético será una herramienta fundamental para sacar conclusiones y seguir avanzando en la optimización de la utilización de la energía en la institución educativa: "Tenemos edificios que atienden cuestiones departamentales, pero también aulas. La idea es buscar responsables que respondan a este censo, sobre todo, para detectar oportunidades de mejora en lo que tiene que ver con la climatización de los ambientes", señaló Ibañez Martín

"Queremos ver si todos los responsables de edificios conocen el mantenimiento adecuado de las calderas, cuál es el uso óptimo, etc. Hay mucha gente que apaga las calderas, después las prende o las mantiene en una temperatura que implica que tener que forzar mucho más la calefacción para mantener el confort térmico de los lugares. Entonces la idea es tener información bien relevada para armar un plan integral de eficiencia energética", aseguró.

Por último, la vicerrectora destacó el impacto en buenas prácticas para con el medioambiente, que tienen consecuencias positivas palpables: "Quiero destacar el compromiso de toda la comunidad universitaria porque este es un trabajo de todos y por eso podemos llegar a estos resultados, que superaron nuestras expectativas. Sin lugar a dudas, más allá del ahorro económico que es significativo, objetivo era generar también una conciencia ambiental y evitar derrochar recursos que podemos reutilizar más eficientemente".

"Vamos a armar un plan de renovación de todas las instalaciones vinculado al consumo de energía: queremos reemplazar equipos, por ejemplo. Este es un plan de mediano plazo y estamos muy contentos de poder iniciar esta campaña nuevamente", finalizó Castellano.