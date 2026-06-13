Agenda, día 3: Brasil-Marruecos asoma como lo más prometedor y habrá un partido de madrugada
Por primera vez habrá tres juegos en una jornada y uno que arranca bien temprano, aunque ya será domingo.
Con tres partidos y el debut del pentacampeón Brasil como destacado, se disputa hoy el tercer día del Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá.
Además, habrá un juego esta madrugada, a partir de la una de la mañana.
Esta es la agenda del día:
*Qatar vs Suiza
-Hora: 16.
-Estadio: Levi's Stadium (Santa Clara)
-Árbitro: Saíd Martínez (Honduras)
-TV: Claro 4K, Paramount+, DSports
-Grupo B - Fecha 1
*Brasil vs Marrueco
-Hora: 19.
-Estadio: MetLife Stadium (New Jersey)
-Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)
-TV: Telefe, Mitelefe.com, Claro 4K, Paramount+, Disney+ Premium, DSports
-Grupo C - Fecha 1
*Haití vs Escocia
-Hora: 22.
-Estadio: Gillette Stadium (Foxborough)
-Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argelia)
-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Claro 4K, Paramount+, DSports
-Grupo C - Fecha 1
*De madrugada
Esta noche, a la una de la mañana, en la primera hora del domingo, se cierra la fecha 1 del Grupo D.
Se medirán:
*Australia vs Turquía
-Hora: 1.
-Estadio: BC Place (Vancouver)
-Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)
-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Claro 4K, Paramount+, DSports
-Grupo D - Fecha 1