Agenda, día 3: Brasil-Marruecos asoma como lo más prometedor y habrá un partido de madrugada

Con tres partidos y el debut del pentacampeón Brasil como destacado, se disputa hoy el tercer día del Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá.

Además, habrá un juego esta madrugada, a partir de la una de la mañana.

Esta es la agenda del día:

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*Qatar vs Suiza

-Hora: 16.

-Estadio: Levi's Stadium (Santa Clara)

-Árbitro: Saíd Martínez (Honduras)

-TV: Claro 4K, Paramount+, DSports

-Grupo B - Fecha 1

*Brasil vs Marrueco

-Hora: 19.

-Estadio: MetLife Stadium (New Jersey)

-Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

-TV: Telefe, Mitelefe.com, Claro 4K, Paramount+, Disney+ Premium, DSports

-Grupo C - Fecha 1

*Haití vs Escocia

-Hora: 22.

-Estadio: Gillette Stadium (Foxborough)

-Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argelia)

-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Claro 4K, Paramount+, DSports

-Grupo C - Fecha 1

*De madrugada

Esta noche, a la una de la mañana, en la primera hora del domingo, se cierra la fecha 1 del Grupo D.

Se medirán:

*Australia vs Turquía

-Hora: 1.

-Estadio: BC Place (Vancouver)

-Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Claro 4K, Paramount+, DSports

-Grupo D - Fecha 1