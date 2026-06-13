Pampas venció a Capibaras 19-11 y se medirá ante Dogos XV en la final

Francisco Lusarreta (Pampas) avanza como portador y busca el hueco en la defensa rosarina. Foto: Prensa UAR/Gonzalo Prados.

Por las semifinales del Súper Rugby Américas, Pampas derrotó con autoridad a Capibaras XV por 19-11 en el Club Atlético San Isidro y se clasificó a la gran final del certamen continental.

La franquicia bonaerense se medirá ante Dogos XV el próximo viernes 19 del corriente, a las 20, en el estadio de Córdoba Athletic.

También anoche, el conjunto cordobés superó a Tarucas (Tucumán) por 35 a 13 como local y ratificó su condición de Nº1 de la fase clasificatoria.

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En cuanto a Pampas, llegó al encuentro de ayer tras una contundente victoria por 47-17 ante Peñarol en Montevideo, resultado que le permitió finalizar como el segundo mejor equipo de la fase regular. Por su parte, la franquicia del Litoral había concluido tercera en la tabla, pese a caer por 42-15 frente a Tarucas en San Miguel de Tucumán.

Ante un gran marco de público, el encuentro comenzó con un desarrollo intenso y equilibrado. Pampas tomó la iniciativa en los primeros minutos, aunque Capibaras logró asentarse rápidamente y emparejar las acciones. La temperatura del partido fue en aumento y, antes de cumplirse el primer cuarto de hora, el bahiense Francisco Lusarreta e Ignacio Gandini vieron la tarjeta amarilla tras protagonizar un altercado en la mitad de la cancha.

Rodrigo Fernández Criado (Pampas) cambia el paso.

Los dirigidos por Juan Manuel Leguizamón reaccionaron mejor a ese contexto y abrieron el marcador a los 15 minutos gracias a un penal convertido por Estanislao Renthel. Sin embargo, la ventaja duró poco: apenas cuatro minutos más tarde, Ignacio Dogliani igualó las acciones para la visita mediante la misma vía.

En un trámite muy disputado, Pampas volvió a ponerse en ventaja a los 22 minutos con un nuevo envío certero de Renthel. A los 28, el equipo local estuvo cerca de apoyar el primer try de la noche, pero una infracción evitó la conquista en el último instante. Capibaras aprovechó nuevamente la indisciplina rival y, a los 31 minutos, Dogliani acertó otro penal para establecer el 6-6 parcial.

La pelota parada siguió siendo determinante en el desarrollo del juego. Tras una nueva infracción de la visita, Renthel volvió a mostrarse preciso frente a los palos y adelantó a Pampas a cuatro minutos del descanso. Sin más modificaciones en el marcador, el primer tiempo concluyó con ventaja local por 9-6.

El complemento mantuvo la misma intensidad que la etapa inicial, con los dos equipos comprometidos en el contacto físico y muy sólidos en defensa. Aunque Capibaras intentó generar peligro a partir del line-out, Pampas se mostró firme en el juego aéreo y las formaciones fijas para neutralizar cada avance visitante.

Augusto Cabano Wall aprovecha espacios para Pampas.

Con el correr de los minutos, el conjunto bonaerense comenzó a imponer condiciones y encontró su premio a los 16 minutos. Tras una buena secuencia iniciada en el line-out y una serie de pick and go cerca del ingoal, el capitán Lucas Marguery apoyó el primer try del encuentro. Más tarde, a los 27 minutos, Renthel amplió la diferencia con su cuarto penal de la noche, coronando una actuación perfecta frente a los postes.

Obligado por el resultado, Capibaras adelantó sus líneas y dominó territorialmente el tramo final del partido. Pampas, sin embargo, resistió con solvencia los ataques rivales y sostuvo la ventaja hasta los últimos instantes. Recién sobre el cierre, la visita logró descontar mediante un try de maul apoyado por Bautista Grenón, aunque ya no quedaba tiempo para una reacción mayor. Con el pitazo final, Pampas selló su victoria por 19-11 y aseguró su lugar en el encuentro decisivo del torneo.

Pampas accedió así a su segunda final en el SRA desde que participa con esta denominación. Bonaerenses y cordobeses reeditarán aquela definición de hace dos años, cuando Dogos se impuso 37-23.

Síntesis del partido

Como parte de la información suministrada por prensa UAR, esta es la síntesis del encuentro:

Pampas (19): 1. Matías Medrano (Nahuel Zunini), 2. Francisco Lusarreta (Ignacio Bottazzini), 3. Marcos Camerlinckx (Ramiro Berardi Calvo), 4. Rodrigo Fernández Criado, 5. Francisco Sluga (Joaquín Pascual Viale), 6. Faustino Santarelli, 7. Augusto Cabano Wall (Juan Penoucos), 8. Lucas Moresco, 9. Lucas Marguery (C) (Alejo Lavayén), 10. Estanislao Renthel, 11. Jerónimo Ulloa, 12. Juan Cruz Corso (Bautista Farisé), 13. Agustín Fraga (Santiago Cordero), 14. Santiago Pernas, 15. Tobías Wade. Entrenador: Juan Manuel Leguizamón.

Capibaras XV (11): Diego Correa (Juan Ignacio Rodríguez), 2. Martín Vaca (Bernardo Lis), 3. Enzo Avaca (Ignacio Orsetti), 4. Lorenzo Colidio (Ignacio Gallo), 5. Lucas Bur (Bautista Grenon), 6. Felipe Villagrán, 7. Ignacio Gandini, 8. Manuel Bernstein (C), 9. Alejo Sugasti (Juan Lovell), 10. Ignacio Dogliani, 11. Gino Dicapua (Bruno Heit), 12. Guido Chesini, 13. Bautista Estelles (Juan Bautista Baronio), 14. Lautaro Cipriani, 15. Franco Rossetto. Entrenador: Nicolás Galatro.

PT: 15m penal de Estanislao Renthel (P); 19m, penal de Ignacio Dogliani (C); 22m, penal de Estanislao Renthel (P); 31m, penal de Ignacio Dogliani (C); 36m, penal de Estanislao Renthel (P). Resultado parcial: Pampas 9-Capibaras XV 6.

ST: 16m try de Lucas Marguery convertido por Estanislao Renthel (P); 27m, penal de Estanislao Renthel (P); 39m, try de Bautista Grenon (C).

Incidencias: 12m amonestados Francisco Lusarreta (P) e Ignacio Gandini (C).

Árbitro: Tomás Bertazza (Argentina).

Cancha: CASI (Buenos Aires, Argentina).