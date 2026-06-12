Corea del Sur empezó perdiendo y terminó ganando: 2 a 1 ante República Checa

Corea del Sur venció esta madrugada a República Checa, en el partido que cerró la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá.

El combinado asiático se impuso por 2 a 1, luego de comenzar perdiendo, en el encuentro que se disputó en el Estadio AKRON de las Chivas y fue dirigido por el egipcio Amin Omar.

Los checos se habían puesto en ventaja con gol del defensor y capitán Ladislav Krejci, a los 13 minutos del segundo tiempo, mientras que el empate lo convirtió el volante In-Beom Hwang, en 21 minutos y la remontada fue sentenciada por el delantero Oh Hyeon-Gyu, a los 34 minutos.

Con el triunfo el equipo que capitanea el delantero Heung-Min Son quedó en el segundo lugar del grupo A, con tres puntos, mientras que los checos quedaron en el tercer puesto, sin unidades

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Previo a este juego, México había vencido a Sudáfrica, por 2 a 0, en el otro encuentro del grupo y que marcó el primer juego del torneo.

*La tabla

Así está la tabla del Grupo A, tras disputarse la primera fecha:

1°) México, 3 puntos (+2)

2°) Corea del Sur, 3 (+1)

3°) República Checa, 0 (-1)

4°) Sudáfrica, 0 (-2).

*Lo que viene

Así se jugará la segunda fecha del Grupo A:

*Jueves 18

-13hs: República Checa vs Sudáfrica

-22hs: México vs Corea del Sur