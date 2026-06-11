Falleció el exárbitro Mario Ciraudo, los 61 años de edad

Falleció, a los 61 años, Mario Ciraudo, quien fue un referente del arbitraje de fútbol en nuestra ciudad y la región.

También cumplió funciones como instructor nacional y ocupó el cargo de presidente de la CIAF (Cooperativa Independiente de Árbitros de Fútbol).

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A lo largo de su carrera, además, se dio el gran gusto de dirigir a Diego Armando Maradona en su visita a Bahía Blanca con el Showbol, el 23 de octubre de 2007.

“Uhhh, de esa noche tengo diez mil anécdotas, puedo empezar por la que quieras porque las recuerdo todas; ese día no lo olvidaré jamás”, señaló Ciraudo tiempo después con La Nueva.

“Cuando finalizó el partido, se me acercó Diego y me dijo: `Maestro, lo prometido es deuda, esta es para usted', y me regaló la cinta de capitán que usó en su brazo izquierdo”, recordó.

Tras conocerse la noticia, la Liga el Sur le dedicó un comunicado.

Sus restos serán velados hoy a partir de las 20 en Bonacorsi e inhumados en la necrópolis local mañana, a las 9.30.