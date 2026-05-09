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La UCR bonaerense eligió a sus autoridades: armó una lista de unidad y el nieto de Balbín asumirá la presidencia

Se trata de un hombre cercano a Maximiliano Abad; selló una lista de unidad que incluyó a distintos espacios del partido nacional.

Maximiliano Abad y Emiliano Balbín. Foto: Agencia NA / Prensa UCR

La Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires eligió sus nuevas autoridades, con una lista marcada por la unidad y la representación de distintos sectores del partido.

Según, Emiliano Balbín -diputado provincial- se quedó con la presidencia del comité bonaerense. Se trata del nieto del histórico dirigente radical Ricardo Balbín.

Por debajo, quedó Josefina Mendoza como vicepresidenta y Matías Cival en la Secretaría General (ambos de Evolución).

A su vez, la Tesorería pasará a estar en manos del sector de Gustavo Posse, exintendente de San Isidro.

Así, la UCR fortalece la unidad de cara a las elecciones presidenciales del 2027.

Balbín mantiene un estrecho vínculo y está alineado con el senador nacional Maximiliano Abad, quien lo felicitó por asumir la conducción del radicalismo bonaerense en sus redes. "La unidad es la condición para que nuestras ideas lleguen donde tienen que llegar. Un partido unido es un partido que puede gobernar. Y la Provincia de Buenos Aires nos necesita", indicó el legislador. (N/A)

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