“El costo de vivir en Argentina está subiendo en dólares”

La economista y directora de EcoGo, Marina Dal Poggetto, analizó la situación económica actual que atraviesa la Argentina, en la que alertó que el país tiene un costo para vivir en dólares "alto" y señaló los puntos altos y bajos del programa actual del Gobierno.

Desde su mirada, las tres anclas del programa económico tienen distintas realidades: "Tenés un programa fiscal que estás manejando, uno financiero que es de corto plazo y uno monetario que es la contracara del financiero".

Para Dal Poggetto, la parte fiscal se encarga de "bajar el gasto para mantener el equilibrio fiscal frente a la caída de los ingresos, en medio de una economía parada" y a eso se suma una "incertidumbre" sobre "el prestamista de última instancia", en un contexto marcado por el pago de vencimientos que afronta el Gobierno durante 2026 y 2027.

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"Esa pared de vencimientos te sigue marcando el programa económico", afirmó en declaraciones radiales.

La economista calculó que, durante el año electoral, la administración central tiene que pagar US$22.000 millones de vencimientos del Tesoro y US$10.000 millones más de vencimientos del Banco Central (BCRA), totalizando aproximadamente US$32.000 millones.

En ese sentido, agregó: "Hoy está todo estabilizado porque el BCRA tiene el dólar funcionando como ancla mientras compra divisas, vuelve a bajar la tasa de interés y busca que se expanda el crédito para que eso tenga una mejora en la actividad y que repunte en las encuestas".

"La normalización financiera te permite que la economía empiece a recuperarse y que la inflación empiece a bajar, y eso se traslade a las encuestas".

Sobre la mejora en la calificación crediticia del país, la directora de EcoGo la calificó como "importante", algo que se tradujo en una recuperación de los precios de los activos y una caída del riesgo país, que actualmente se ubica en valores cercanos a los 500 puntos básicos.

Frente a esto, indicó que la mirada deberá estar puesta en ver "qué hace el equipo económico frente a la caída del riesgo país y hasta dónde tiene acceso al crédito el Gobierno".

Por último, al ser consultada sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, Dal Poggetto confirmó la desaceleración: "Desde la consultora estamos midiendo un 2,5%. Para mayo, los primeros datos están por encima del 2%, aunque todavía es muy preliminar". (N/A)