TANDANOR puso en operación la compuerta del Dique Nº 2 en la Base Naval Puerto Belgrano

El histórico dique N°2 que la Armada Argentina tiene en la Base Naval Puerto Belgrano, en Punta Alta, Buenos Aires, amplió su capacidad operativa, para operar buques de hasta 240 metros. La compuerta y operación de verticalización para su uso, estuvo a cargo de TANDANOR, quien contó con el apoyo de la Armada Argentina en el traslado y alistamiento final.

Bajo dependencia del Arsenal Naval Puerto Belgrano, la nueva compuerta se verticalizó y colocó tras arduas tareas de alistamiento, requeridas para su correcto funcionamiento.

Su puesta en servicio permite operar buques de hasta 240 metros de largo, y al mismo tiempo permite realizar tareas de mantenimiento sobre la compuerta corrediza utilizada actualmente, sin interrumpir la operación del dique.

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La instalación requirió una maniobra de gran precisión técnica, que incluyó el ingreso a flota en posición horizontal, su posterior verticalización mediante un sistema de lastre controlado. Una vez posicionada, se realizaron las tareas de alistamiento final y las pruebas de estanqueidad, que permitieron verificar el correcto funcionamiento del sistema.

La nueva compuerta es una construcción que presenta 42,8 metros en su parte superior, 36 en la inferior, una altura de 16,24 y una profundidad de 7 metros.

A diferencia de la compuerta actualmente en servicio, que es corrediza, esta nueva no la reemplaza sino que la complementa: permanece amarrada y podrá posicionarse y activarse a demanda, permitiendo el funcionamiento del dique incluso, ampliando su capacidad, y permitiendo realizar trabajos sobre la infraestructura existente incluida la compuerta corrediza.

La puesta en operación es el resultado de un importante trabajo en conjunto, entre TANDANOR y la Armada Argentina, articulando capacidades para el sostenimiento del sistema de mantenimiento naval.

Fuente: Argentina.gob.ar (https://www.argentina.gob.ar/noticias/tandanor-puso-en-operacion-la-compuerta-del-dique-no-2-en-la-base-naval-puerto-belgrano)