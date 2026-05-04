Así será la semana de los torneos locales, con una reinauguración incluida

En el Ardubilio Severini están con los últimos detalles. Foto: Argentino.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

La semana para los torneos superiores comenzará mañana y se extenderá hasta el viernes, incluyendo la LBB Oro tanto masculino como femenino, LBB Plata y LBB Bronce.

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Martes

El martes se disputará la quinta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Femenino, "Viviana Albizu".

Cruzarán Villa Mitre-Bahiense y Estudiantes 9 de Julio. Libre tendrá Sportivo Bahiense.

Miércoles

Para el miércoles está previsto el adelanto Liniers-Estrella (por streaming), correspondiente a la octava fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Rubén Fillottrani"

También, se desarrollará la séptima programación de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

Contendrá los partidos Barracas-Caza y Pesca Huracán Médanos, Los Andes-Sportivo B, Velocidad B-Whitense, Sporting-Fortín Club, Bella Vista-Pellegrini y Bahiense del Norte B-Fútbol y Tenis Club. Este último juego podría cambiar de día, a pedido de los visitantes.

Jueves

El jueves se completará la octava fecha de la LBB Oro, con Pueyrredón-Bahiense del Norte, Napostá-Olimpo, Estudiantes-L.N. Alem, Villa Mitre-Independiente y Pacífico-Barrio Hospital.

Viernes

El cierre de semana de los torneos superiores será con la octava fecha de la LBB Plata, "Carlos Spaccesi": 9 de Julio-Altense, Ateneo-Comercial, San Lorenzo-La Falda, Espora-Sportivo, Bahía Basket-El Nacional y Argentino-Velocidad.

Este último partido tendrá un marco especial, porque Argentino jugará por primera vez en la temporada en su propio gimnasio Ardubilio Severini, donde dejarán inauguradas las remodelaciones.