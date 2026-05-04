El cuartel de Bomberos Voluntarios de Carmen de Patagones sumó equipamiento

Por Agencia Patagones

Con una inversión superior a los 31 millones, el cuartel de bomberos maragato sumó cinco equipos autónomos clave para la seguridad del personal en incendios de estructura.

En un acto celebrado en el propio cuartel, la Comisión Directiva hizo entrega al cuerpo activo de cinco equipos autónomos completos de primera línea.

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Se trata de equipos estadounidenses marca 3M Scott Air-Pak 75 I, con cilindros de carbono de 4500 PSI, autonomía de 60 minutos y certificación bajo norma NIOSH.

La inversión fue posible gracias al aporte de la comunidad y la adquisición se concretó a través del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

“Hoy tenemos el agrado y la enorme alegría de entregar cinco equipos de respiración autónoma Scott. Son fundamentales para salvaguardar la vida de los bomberos al momento de intervenir en incendios de estructura. Esta inversión es fruto del esfuerzo conjunto de vecinos, la Comisión y los socios, que hoy permite equipar mejor a nuestro cuartel”, expresó el tesorero de la Comisión Directiva, Yamil Eugster.

Por su parte, el suboficial Gonzalo Castillo manifestó con emoción “que estos equipos son de suma importancia”.

“Los que teníamos ya presentaban desgaste, por lo que esta incorporación era muy necesaria. Para quienes salimos a la calle, contar con estos elementos es fundamental para poder trabajar y respirar en espacios confinados”, destacó.

Durante el acto, el presidente de la Comisión Directiva distinguió al periodista Raúl Álvarez por su labor cotidiana informando a la comunidad y acompañando cada salida del cuerpo activo, sin importar distancias ni la magnitud de los siniestros.

Al recibir el reconocimiento, Álvarez señaló que “es uno de los reconocimientos más importantes que he tenido”.

“Me siento muy feliz por esta oportunidad y agradecido con la Comisión Directiva y con cada uno de los bomberos, con quienes compartimos noches difíciles de invierno y días intensos de verano”, sentenció.

Luego, se realizó la entrega de indumentaria y otros elementos de trabajo para el cuerpo activo.

“Con mucho esfuerzo hoy podemos concretar esta entrega para seguir equipando a nuestros bomberos”, destacó el presidente.

La concejal Romina Colombi (LLA), expresó que “ésta entrega, que era tan necesaria, es un orgullo enorme. Felicito a la Comisión Directiva y al cuerpo activo. Los bomberos voluntarios son parte de todos nosotros”.

El cierre estuvo a cargo del presidente de la institución, Maximiliano Evangelisti, quien remarcó que el logro se da cuando una comunidad acompaña.

“Cuando hay compromiso y una institución que administra con transparencia, responsabilidad y honestidad. Esto no es solo nuestro, es de cada vecino que ayudó a hacerlo posible. Sin la comunidad, el cuartel no podría existir”, enfatizó.