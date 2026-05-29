Caputo afirmó que la deuda pública cayó 3,3 puntos

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el stock la deuda pública se redujo 3,3 puntos durante mayo por la cancelación de deuda que realizó el Tesoro Nacional sobre pasivos del Banco Central.

“El Tesoro concretó durante mayo la cancelación de letras intransferibles en cartera del BCRA por un valor nominal de US$22.284 millones, lo que redundó en una baja estimada en el stock de deuda pública a PIB de 3,3 p.p”, indicó Caputo en un posteo en redes sociales.

Caputo explicó que “esta cancelación se realizó por medio de dos operaciones: una recompra utilizando $18,4 billlones de las utilidades que el BCRA giró al Tesoro por el resultado del ejercicio 2025, y otra utilizando el desembolso de aproximadamente US$1.000 millones realizado por el FMI en el marco de la segunda revisión del acuerdo”.

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El ministro afirmó: “Estas operaciones se dan en línea con el proceso de recomposición de la hoja de balance del BCRA que se viene dando desde fines de 2023”.

“Mientras las reservas internacionales crecieron desde US$21.209 millones el 7 de diciembre de 2023 a US$48.511 millones en la actualidad, el stock de letras intransferibles en el activo del BCRA se redujo de un valor nominal de US$67.190 millones a fines de 2023 a USD30.306 millones tras las dos operaciones realizadas en mayo”, agregó.

Caputo destacó: “Estos títulos ilíquidos habían sido colocados al BCRA como contrapartida del uso de reservas (dólares líquidos) para financiar al Tesoro, generando un fuerte deterioro en el activo de la entidad que contribuyó a la aceleración inflacionaria registrada hasta 2023”. (NA)