Patagones: Marino le pidió al ministro Javier Alonso reforzar la seguridad en el distrito

Por Agencia Patagones

En la tarde de ayer, el intendente Ricardo Marino, recibió al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, quien visitó la Comarca en el marco de la Jornada de Sensibilización sobre el delito de trata de personas “Escenarios actuales y respuestas institucionales”, desarrollada en la ciudad de Viedma.

Durante el encuentro, realizado en el despacho municipal, Marino —acompañado por el Secretario de Gobierno, Matías Pérez, y el Director de Seguridad, José Ruz— agradeció el acompañamiento del gobierno bonaerense y destacó la atención brindada por las distintas áreas provinciales al distrito.

Además, dialogó con el funcionario sobre distintas problemáticas vinculadas a la seguridad y entregó un pedido formal solicitando mayor apoyo para fortalecer los recursos policiales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Entre los pedidos elevados al ministerio se incluyeron una mayor asignación de fondos para dependencias policiales, provisión de insumos y equipamiento, mejoras edilicias en comisarías y la incorporación de un móvil policial para reforzar tareas de prevención y patrullaje.

Asimismo, se plantearon necesidades vinculadas a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), como la incorporación de un vehículo, recursos tecnológicos y equipamiento para destacamentos y el Centro de Monitoreo local.

También se solicitaron más efectivos policiales para el distrito, especialmente para localidades del interior como Villalonga y Bahía San Blas.

Durante la reunión, el ministro Alonso explicó que la Provincia viene avanzando en la restitución de efectivos a sus distritos de origen y remarcó la importancia de la formación profesional que realizan los agentes durante su primer año de servicio.

En otro tramo del encuentro, Marino manifestó su preocupación y solicitó por intermedio del ministro, el apoyo del gobierno bonaerense en la defensa del beneficio de Zona Fría.

En ese sentido, recordó que el Concejo Deliberante aprobó recientemente un proyecto rechazando la iniciativa impulsada a nivel nacional.

Participaron del encuentro el Auditor General de Asuntos Internos, Darío Díaz, y la asesora Betiana Minor.