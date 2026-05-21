Dos menores con antecedentes por robos fueron aprehendidos tras intentar sustraer una moto

Personal del Comando de Patrullas aprehendió esta madrugada a dos menores de 15 y 16 años en el marco de una causa por tentativa de robo.

Según se informó oficialmente, el hecho ocurrió alrededor de la 1:30 en un complejo de departamentos ubicado en Fuerte Argentino al 500.

Allí, los adolescentes habrían ingresado al patio interno y provocado daños en el tambor de arranque de una motocicleta Honda XR250 Tornado con aparentes fines de robo.

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El propietario del rodado advirtió la situación y logró sorprender a los sospechosos, quienes escaparon del lugar. Minutos después, ambos fueron interceptados por efectivos policiales.

Durante el procedimiento también se secuestró una bicicleta marca Alpina rodado 29, abandonada en el lugar, por lo que se iniciaron actuaciones para establecer su procedencia.

Los menores fueron trasladados al Destacamento Palihue y posteriormente entregados a sus progenitores. Intervienen en la causa la UFIJ N°3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el Juzgado de Garantías del Joven N°1 y la Defensoría del Joven N°2.

La causa fue caratulada como "robo en grado de tentativa y averiguación de procedencia".

Fuentes indicaron además que ambos adolescentes ya habían sido aprehendidos el pasado 13 de mayo, acusados de haber ingresado con fines de robo a un complejo de departamentos ubicado en Alberti al 700. Asimismo, señalaron que en lo que va del año sus domicilios fueron allanados en distintas investigaciones vinculadas a delitos contra la propiedad y sustracción de motocicletas y bicicletas.