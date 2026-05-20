Buscan a los dueños de diferentes elementos robados

La Policía de Punta Alta informó que buscar dar con los propietarios de una bicicleta BMX rodado 20, cuadro color verde oliva y rayos azules, encontrada en la zona norte de la ciudad.

También investiga la procedencia de una bolsa con elementos para la práctica de artes marciales que apareció en el barrio Albatros V.

Según informaron desde la Comisaría local, la bicicleta fue encontrada por un vecino en el barrio Empleados de Comercio. Agregaron que el hombre la tuvo guardada a la espera de que alguien la reclame hasta que decidió avisar al Destacamento Zona Norte para poder dar con su dueño.

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En tanto, la bolsa con guantes de boxeo rojos, guantes de artes marciales mixtas azules, un casco de boxeo, un protector bucal y vendas blancas, fue encontrada por una vecina en vereda de su casa, quien la acercó al Destacamento Zona Sur.

Quienes puedan acreditar la propiedad de los elementos mencionados deberán acercarse al destacamento de 25 de Mayo al 3.500 (Zona Norte) o al de avenida Tucumán al 800 (Zona Sur). Interviene en ambas investigaciones la Ayudantía Fiscal rosaleña.