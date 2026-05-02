Los típicos juegos enroscados de la política

Con el viento como protagonista otoñal, la prioridad del Gobierno nacional pasa por apuntalar la agenda económica y encauzar la proyección del presidente Javier Milei de ir por su reelección en 2027, pese a dos claros obstáculos: por un lado, la tóxica pulseada doméstica dentro del catálogo libertario no permite disipar las críticas por privilegios y contradicciones con su inicial discurso “anticasta”. Por otro, la completa desconexión de la Casa Rosada ante el difícil contexto económico y social de buena parte de la sociedad. En otras palabras, mucho ruido y pocas soluciones.

Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, la interna del PJ asoma lejos de cualquier síntoma de pacificación. Por el contrario, contiene señales inconfundibles de intensidad. Por momentos lo absurdo se mezcla con lo cotidiano. En paralelo, una riesgosa combinación de falta de empatía, egos, caprichos personales y varios tics repentinos de soberbia completan la escenografía comunicacional política que, en mucho casos, después se potencia con mensajes de seguidores en redes sociales cargados de violencia discursiva, según advierten sobre las diagonales.

Para que el peronismo llegue competitivo al nuevo turno electoral tanto en Nación como en la PBA, sería casi imprescindible bajar los niveles de confrontación que mantienen dirigentes del kirchnerismo duro contra el espacio que responde al gobernador Axel Kicillof.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Es que si bien el gobernador planea como candidato presidencial, desde el camporismo quien levantó el perfil fue Máximo Kirchner, cuando afirmó que no alcanza con construir un espacio “Anti Milei” para ganar las elecciones presidenciales del año que viene.

El diagnóstico empujaba a ofrecer una reacción contundente. La respuesta desde la Gobernación de calle 6 no se hizo esperar. Los ministros Carlos Bianco y Andrés Larroque afirmaron que si la intención es ganar las elecciones 2027 es necesario conformar un amplio "Frente patriótico" porque “con el núcleo duro no ganamos”.

Ese sector al que hacen referencia es la base de apoyo incondicional al liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, estimado en un 30 % promedio del electorado, focalizado básicamente en municipios del populoso conurbano. “Hay que entender que con Cristina no alcanza y sin ella no se puede. Nadie puede proscribir a nadie”, repetía el expresidente Alberto Fernández entre los suyos.

En términos políticos además la administración Kicillof sigue reclamando un cambio urgente del plan de ajuste nacional. En tal sentido, definen que la Provincia está frente a un escenario que definen como “catastrófico y desesperante” para la producción, las economías regionales, el empleo y la avalancha de persianas bajas que se vienen registrando en comercios y empresas radicadas en tierras bonaerenses ante la fuerte caída de ventas y dificultades impositivas.

Según una actualización de las deudas que la Rosada mantiene con la PBA -que incluye pagos directos, saldos de obras públicas abandonadas y discontinuidades o retrasos de programas nacionales- el monto total asciende a 16,7 billones de pesos. Desde Tesorería alertan que la cifra equivale a más de la mitad del Presupuesto bonaerense de este año.

También al borde de una crisis de nervios, intendentes de todos los espacios políticos encaran un reclamo ante la Legislatura para modificar la ley de Endeudamiento y habilitar el uso libre de fondos municipales, en medio de una crisis financiera que amenaza el pago de salarios y aguinaldos.

Una curiosidad de la inestable realidad política tiene como protagonista a Diego Valenzuela, senador bonaerense en uso de licencia aunque anda más que apurado por ocupar su banca y así formalmente poder gozar de la dieta salarial mensual. De acuerdo al reglamento interno del Senado, las licencias caducan con la presencia del interesado en el recinto. De ese modo, debe esperar a que se realice una sesión ordinaria para sentarse en su banca y desplazar a su reemplazante, Marisa Pirillo. La falta de sesiones por la indefinición en torno de la conformación de las comisiones permanente por desacuerdos internos varios parece taponar sus aspiraciones.

El exalcalde de Tres de Febrero, vale recordar, había pedido licencia minutos después de jurar como senador, después de recibir una promesa por parte del Gobierno libertario para ocupar un cargo en el área de Seguridad nacional. Al final esa idea no prosperó, pero eso no le impide ser otro de los nombres que busca proyectarse como eventual candidato violeta a la Gobernación, junto a Sebastián Pareja y el ministro del Interior, Diego Santilli. “Si bien el armador violeta es el candidato preferido de Karina Milei, el Colorado sería mejor visto por el Presidente”, aseguran.

Por supuesto, la disputa interna que cruza a LLA a nivel nacional y que ahora también se trasladó a la Provincia parece lejos de apaciguarse. De hecho, el legislador Agustín Romo, será desplazado en breve de la presidencia del bloque de diputados y reemplazado por el parejista Juanes Osaba.

Los libertarios van calentando motores para la carrera electoral bonaerense y no pocos dirigentes del PRO reclaman la construcción de una sociedad electoral opositora que pueda vencer al aparato peronista territorial. La pretensión es extrapolar la experiencia Cambiemos de 2015 a 2027. Ante esa estrategia imaginan una confluencia amplia que no sólo incluya libertarios sino también sectores del radicalismo que antes conformaron Juntos por el Cambio.