Ritondo respaldó las internas abiertas y reclamó límites éticos

El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, valoró la exposición del jefe de Gabinete en el Congreso al considerar que mostró una mejora en el funcionamiento institucional, al tiempo que reclamó “límites claros” frente a ataques personales en la política y propuso reformar el sistema de primarias sin eliminarlas.

En referencia al informe de gestión presentado por Manuel Adorni, Ritondo sostuvo que “fue mejor, institucionalmente, de lo que se esperaba” y destacó que la sesión evitó derivar en un “show” que, según indicó, habría perjudicado la seriedad del ámbito legislativo. “Que la gente pueda mirarlo más allá de lo que sucede habitualmente en el Congreso es positivo”, afirmó.

El legislador, en declaraciones radiales, también cuestionó con dureza las intervenciones que involucraron aspectos de la vida privada de funcionarios y sus familias, en alusión a expresiones del diputado Rodolfo Tailhade. “Cuando se pasan los límites de meterse con la familia, con los hijos o con la mujer, se está fuera de cualquier marco que debe tener la política”, señaló. Y agregó: “No hay nadie que espere que nosotros preguntemos ese tipo de cosas”.

En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de naturalizar prácticas que impliquen la difusión de información privada. “Relatar movimientos personales o familiares no corresponde y puede generar situaciones graves. Es un exceso absoluto”, afirmó, al tiempo que remarcó que las responsabilidades deben circunscribirse a quienes ejercen funciones públicas.

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Respecto de la agenda legislativa, Ritondo se refirió al proyecto de reforma política impulsado por el Gobierno de Javier Milei y planteó diferencias en torno a la eliminación de las PASO. Si bien reconoció el costo del sistema, defendió su utilidad para ordenar la competencia política. “Las PASO han hecho muchas cosas buenas, aunque también es cierto que son costosas”, indicó.

Como alternativa, propuso avanzar hacia un esquema de primarias no obligatorias, tanto para los ciudadanos como para los partidos, con el objetivo de reducir gastos sin resignar participación. “El que quiera participar para elegir un candidato lo puede hacer, y el que no, no tiene la obligación”, explicó. Según detalló, esta modalidad permitiría reducir significativamente los costos operativos.

Además, según supo la Agencia Noticias Argentinas, planteó la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas al sistema electoral, como la digitalización de afiliaciones y la posibilidad de implementar mecanismos de votación con validación biométrica. “Hay que avanzar hacia un sistema nuevo, con el respaldo de la Justicia Electoral”, sostuvo.

En relación con el rumbo económico, Ritondo ratificó el respaldo de su espacio a la gestión libertaria. “Creemos que es el camino que la Argentina tiene que tomar”, afirmó, al destacar la política de reducción del déficit y la baja de la inflación como ejes centrales. No obstante, advirtió sobre el impacto de eventuales denuncias de corrupción en la credibilidad oficial.

“Cuando aparecen estos temas hay que aclararlos rápido, apoyar a la Justicia y dar respuestas para que no contaminen al Gobierno”, señaló. Y concluyó: “Si no se responde con celeridad, estos episodios terminan afectando no solo a la gestión, sino también a la política en general”. (N/A)