El Gobierno y la Armada homenajearon a los caídos en el hundimiento del crucero General Belgrano

La Armada Argentina y el Gobierno rindieron este sábado un emotivo homenaje a los 393 tripulantes del crucero ARA General Belgrano, al cumplirse 44 años del hundimiento de la embarcación durante el conflicto bélico por las Islas Malvinas, un hecho que representó la mayor tragedia naval en la historia del país.

A través de un comunicado oficial, la fuerza recordó la tarde del 2 de mayo de 1982, cuando el buque fue alcanzado por dos torpedos lanzados por el submarino nuclear británico HMS Conqueror. El ataque se produjo a 210 millas al sur de las islas, fuera de la "zona de exclusión" fijada unilateralmente por Londres, lo que consolidó a través del tiempo el reclamo argentino de considerarlo un crimen de guerra.

"323 tripulantes quedaron para siempre custodiando las profundidades del mar", señaló la institución, destacando que esa cifra representa casi la mitad del total de los caídos argentinos durante la guerra de Malvinas. Asimismo, el homenaje hizo hincapié en el valor de los 770 sobrevivientes que debieron enfrentar condiciones extremas y temporales en las gélidas aguas del sur antes de ser rescatados.

La Armada subrayó que el sacrificio de la tripulación dejó una "huella profunda" en la Nación y que lo vivido marcó "para siempre la memoria de quienes lograron volver y el recuerdo imborrable de quienes no regresaron". El texto oficial concluyó con un llamado a conmemorar a los héroes "con respeto, orgullo y gratitud".

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“Este 2 de mayo recordamos el hundimiento del ARA General Belgrano, ocurrido durante la heroica gesta de Malvinas. Honramos la memoria de los 323 tripulantes caídos y reafirmamos el reconocimiento eterno de la Nación a su entrega y sacrificio”, expresó la Casa Rosada, por su parte, en un posteo en X.

También se expresaron políticos y referentes de todos los partidos políticos, junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que señaló: "El hundimiento del Belgrano marcó un punto de inflexión y el final de las negociaciones diplomáticas y la intermediación del Perú, consecuencia deseada por el Reino Unido y Margaret Thatcher. Hoy recuerdo a nuestros héroes con respeto y gratitud, manteniendo viva su memoria y reafirmando mi compromiso con la soberanía argentina". (N/A)