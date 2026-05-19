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"La isla no está en venta": el primer ministro de Groenlandia lanzó otra advertencia a EE.UU.

Jens-Frederik Nielsen reveló encuentros con funcionarios norteamericanos.

NA

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, advirtió que les reiteró a los funcionarios estadounidenses que visitaron Groenlandia que la isla “no está en venta” y que el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación no es negociable.

Nielsen lo comentó en una breve rueda de prensa en Nuuk luego de reunirse con el enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia, Jeff Landry, y el embajador estadounidense en Dinamarca, Kenneth A. Howery, informó el diario local groenlandés Sermitsiaq.

“Hemos repetido que el pueblo groenlandés no está en venta y que nuestro derecho a la autodeterminación no es negociable”, indicó Nielsen, citado por el reporte.

Nielsen indicó que la reunión se realizó con un tono respetuoso y positivo y que Groenlandia sigue comprometida con el diálogo y a encontrar las mejores soluciones.

Por otra parte, Mute B. Egede, ministro de Relaciones Exteriores, Empresas y Recursos Minerales de Groenlandia, prometió en la rueda de prensa no vender el territorio.

“No vamos a vender Groenlandia. Vamos a ser dueños de Groenlandia para siempre”, enfatizó, según Xinhua, en un cable que toma la Agencia Noticias Argentinas.

Una discusión "buena y ordenada"

Egede añadió que la discusión con representantes de Estados Unidos fue “buena y ordenada”, pero añadió que ambas partes deben regresar a la cooperación adecuada basada en el respeto mutuo.

De acuerdo con Sermitsiaq, Landry llegó el domingo a Nuuk con una delegación pequeña, mientras que Howery llegó en las últimas horas en un vuelo procedente de Copenhague.

Se espera que ambos asistieran este martes y mañana miércoles a la conferencia empresarial Futura Groenlandia, y Howery también tiene previsto inaugurar el jueves el nuevo consulado estadounidense en Nuuk, añadió el informe. (NA)

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