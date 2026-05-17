Alerta ébola: la OMS declaró la emergencia sanitaria internacional ante el avance en África

La Organización Mundial de la Salud (OMS) encendió las alarmas globales este domingo al declarar el estado de "emergencia de salud pública de importancia internacional". La medida fue adoptada tras la detección de un agresivo brote de ébola, impulsado por la variante del virus Bundibugyo, que ya golpea con fuerza a las poblaciones de la República Democrática del Congo (RDC) y de Uganda.

Los factores que obligaron al organismo internacional a dictar la alerta máxima se concentran en la provincia congoleña de Ituri, donde los centros de salud ya contabilizan ocho casos confirmados por laboratorio, cerca de 300 sospechosos y más de 80 muertes presuntas.

El escenario se volvió todavía más complejo en las últimas 24 horas tras confirmarse dos contagios positivos y un fallecimiento en Kampala, la capital de Uganda, sin que los pacientes tuvieran un vínculo epidemiológico aparente entre sí, lo que hace suponer que existe circulación comunitaria.

A pesar de la gravedad del anuncio, la OMS incluyó una aclaración técnica: si bien el contexto motivó la publicación preventiva de un aviso de "emergencia pandémica", el brote actual todavía no reúne los criterios legales estrictos para ser catalogado como tal según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

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No obstante, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) manifestaron su extrema preocupación por el constante flujo migratorio en las regiones afectadas y convocaron a una cumbre de urgencia con los CDC de Estados Unidos, China y Europa para coordinar el envío de insumos y expertos.

El ébola, cuyo último antecedente en la RDC se remontaba a fines de 2025 en la provincia de Kasai, es una enfermedad sumamente letal que presenta una tasa de mortalidad de entre el 60% y el 80%.

El virus se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales y sus síntomas principales incluyen cuadros de fiebre alta, debilidad muscular extrema y hemorragias internas y externas graves.

Con esta declaración, la OMS busca garantizar que la comunidad científica y los países centrales aporten financiamiento inmediato para el despliegue de barreras sanitarias y la distribución de tratamientos experimentales. (con información de NA)