En el marco de la tensión con EEUU, Cuba indica cómo “proteger a la población de una agresión militar”

Este sábado en Cuba comenzó a circular un instructivo oficial con recomendaciones para “proteger a la población de una agresión militar” y preparar a los ciudadanos ante un eventual escenario de conflicto.

La iniciativa surge en medio del deterioro de las relaciones con Estados Unidos y en un contexto interno atravesado por apagones masivos, escasez de combustible y una crisis económica que golpea cada vez con más fuerza a la isla.

El documento elaborado por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y dirigido “a todas las familias cubanas” fue publicado por distintos portales. Bajo el título “Proteger, resistir, sobrevivir y vencer”, el instructivo contiene una serie de recomendaciones prácticas para actuar frente a posibles ataques enemigos.

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Entre las medidas sugeridas, el texto aconseja preparar una mochila de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, artículos de higiene, linternas y radios con energía alternativa. También insta a la población a familiarizarse con las señales de alarma aérea, conocer técnicas básicas de primeros auxilios y mantenerse informada.

La difusión del material ocurre en un escenario de máxima fragilidad interna para la isla. Cuba enfrenta una profunda crisis socioeconómica marcada por la escasez de combustible, la falta de alimentos, la inflación y los constantes cortes de electricidad que afectan a millones de personas. En las últimas semanas, los prolongados apagones provocaron protestas y manifestaciones espontáneas en distintos barrios de La Habana.

La relación entre Cuba y Estados Unidos volvió a tensarse en las últimas semanas tras el endurecimiento de las sanciones impulsadas por la administración de Donald Trump. (TN)