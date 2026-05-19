Bolivia: un herido tras choques entre policías y manifestantes que reclaman la renuncia del presidente

Un enfrentamiento entre efectivos policiales y sectores movilizados de la Central Obrera Boliviana (COB) que reclaman la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, dejó este lunes al menos un herido en el centro de La Paz, en medio de la escalada de tensión por las protestas contra el Gobierno.

Un miembro de la COB resultó herido durante los disturbios registrados cerca del centro político paceño, donde manifestantes intentaron avanzar hacia Plaza Murillo para exigir la renuncia del presidente Paz, informaron los diarios La Razón y El Deber.

La Policía utilizó agentes químicos para dispersar a los movilizados, quienes respondieron con petardos, palos con clavos y explosivos. Los enfrentamientos provocaron momentos de tensión y obligaron al repliegue de personas que transitaban por el sector.

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Con estas protestas, una vez más, la sede de gobierno fue colapsada, mientras la Plaza Murillo, donde está el Palacio, se encuentra con fuerte custodia policial y militar.

Entre los movilizados están las organizaciones afines al expresidente Evo Morales, que llegaron a La Paz después de siete días de marcha; la Central Obrera Boliviana (COB), que desde hace varias semanas mantiene una serie de protestas; los sindicatos de campesinos, que también bloquean carreteras; y los maestros rurales, entre otros sectores.

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, calificó como “delincuencial e ilegal” el uso de explosivos en protestas y señaló que las personas involucradas serán procesadas penalmente.

“Todos tienen derecho a marchar, perfecto, pero no tienen derecho a cometer delitos”, enfatizó.

Finalmente, convocó a los movilizados a ejercer sus protestas de manera pacífica y aseguró que las fuerzas del orden continuarán actuando bajo parámetros de respeto a los derechos humanos. (NA)