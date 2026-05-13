Entre Bahía y Punta Alta se reparte la fecha postergada de la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Si bien se disputó el último domingo la octava programación de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, esta noche se desarrollará la séptima, pendiente tras la suspensión el pasado miércoles a raíz de las malas condiciones climáticas.

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Entre los partidos más destacados, asoman los que jugarán Barracas-Caza y Pesca Huracán Médanos, en nuestra ciudad, y Los Andes-Sportivo Bahiense B, en Punta Alta.

También se enfrentarán Bella Vista-Pellegrini, Velocidad y Resistencia B-Whitense, Sporting-Fortín Club (Pedro Luro), en Espora, y Bahiense del Norte B-Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich).

Barracas-Caza y Pesca

Duelo de escoltas en el Bosque, donde Barracas aún no perdió y recibirá a Caza y Pesca, que contrariamente ganó siempre que salió de su cancha (ante Fortín, Whitense y Sporting). Por primera vez en la temporada los medanenses jugarán en Bahía.

El local está atravesando un momento muy positivo, con cuatro triunfos consecutivos y cinco en los últimos seis partidos.

A Caza y Pesca, en tanto, a pesar de una rotación un tanto corta, les está alcanzando para ganar.

Cancha: El Bosque (Barracas, Thompson 661).

Árbitros: Sebastián Arcas y Leonardo Bressan⁩.

Novedades: los locales están todos a disposición. En la visita, está poco menos que descartado Nicolás Sánchez, quien salió el último domingo con una molestia en el posterior.

Bella Vista-Pellegrini

De acuerdo con las posiciones, Pellegrini (tercero) no debería tener mayores inconvenientes en su visita a Bella Vista (penúltimo). Ahora bien, el verde ha mostrado un crecimiento con el transcurrir del torneo, de hecho, viene de ceder 77-76 en Médanos.

Cancha: Bella Vista (Rincón 555).

Árbitros: Sebastián Giannino y Joaquín Irrazábal.⁩

Novedades: el verde no tiene a Blas Ruesga (recibió un codazo en el ojo derecho durante el último partido) y Enzo Alesso sufrió un esguince, por lo que tampoco estaría.

En el azulgrana continúan afuera Gastón Chaves (rodilla) y Bautista Fraysinnet (pubalgia), mientras que está en duda Juan Castro, a raíz de un fuerte golpe sufrido el lunes con los U21.

Los Andes-Sportivo B

Los Andes y Sportivo B llegan con el ánimo por las nubes. El local, después de tres victorias consecutivas (anotando 74, 71 y 75 puntos) y la visita -que juega por primera vez en Punta Alta- con seis triunfos en fila (y promediando 87 puntos en los mismos).

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

Árbitros: Sam Inglera⁩ y Joel Schernenco⁩.

Novedades: los puntaltenses siguen sin Alfredo Cortina (tobillo) y regresa Nehuen Guerrero. El tricolor, en tanto, no cuenta con Mateo Rosso (pubalgia), Matías Pristupa (de viaje) y Santiago Simón, que se lesionó una rodilla durante el último partido.

Velocidad B-Whitense

Velocidad B y Whitense es un partido entre rivales directos. El azulgrana viene de perder los últimos cuatro (tres de visitante) y Whitense intercaló, tras la fecha inaugural, dos derrotas, dos triunfos y dos caídas.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Néstor Schernenco y⁩ Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Novedades: en el azulgrana, Bautista Schultz sufrió otro esguince y a Nahuel Ocampo lo van a probar en la entrada en calor. En el albiazul retorna Marcos Ruarte y va a probar Franco Pentenero, quien se esguinzó durante el último juego.

Sporting-Fortín Club

Sporting intentará volver a la victoria y confirmar su fuerte localía (ganó dos y la única derrota, ante Caza y Pesca fue en suplementario). Enfrente tendrá a Fortín Club, que aún no pudo ganar.

Cancha: José Galié (Espora, Mitre 951).

Árbitros: Mariano Enrique y Lucas Andrés.⁩

Novedades: el rojinegro tiene equipo completo y en el verdiamarillo no juega Lucas Sensini (lesionado) y Rodrigo Mendia es baja definitiva por motivos laborales.

Bahiense B-Fútbol y Tenis

Cruce de equipos con récords completamente opuestos: Bahiense con 6-1 y su rival, con 1-6. El tricolor convirtió hasta ahora 70, 71 (en dos oportunidades), 72, 74, 78 y 79. A los de Burato, en tanto, está claro que les cuesta muchísimo anotar: sumaron 48 (en dos oportunidades) y 45, en las últimas tres presentaciones.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense del Norte).

Árbitros: Juan Gabriel Jaramillo y Mauro Guallan.⁩

Novedades: en Bahiense falta Juan Manuel Pites (viaje laboral) y la visita no sufre bajas.

Posiciones

1º) Bahiense B, 13 puntos (6-1)

1º) Sportivo B, 13 (6-1)

3º) Caza y Pesca, 12 (5-2)

3º) Barracas, 12 (5-2)

3º) Pellegrini, 12 (5-2)

3º) Los Andes, 12 (5-2)

7º) Whitense, 10 (3-4)

7º) Sporting, 10 (3-4)

9º) Velocidad B, 9 (2-5)

10º) Fútbol y Tenis, 8 (1-6)

10º) Bella Vista, 8 (1-6)

12º) Fortín Club, 7 (0-7)