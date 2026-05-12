Trasfondo de la Marcha Universitaria: se reunió la mesa política para ordenar la agenda legislativa

Mientras la Marcha Federal Universitaria se congregaba en la Plaza de Mayo, la mesa política del Gobierno se reunió este martes en Casa Rosada en un escenario atravesado por la situación judicial de Manuel Adorni y la necesidad de retomar la iniciativa política.

Al encuentro, que se extendió entre las 16 y las 18.15 en el Salón de Escudos de la Casa Rosada, asistieron Karina Milei, el jefe de Gabinete, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt y los ministros Luis Caputo y Diego Santilli.

También participó la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, que venía de protagonizar momentos de tensión con Adorni tras haberle pedido que presentara cuanto antes su declaración jurada para aclarar su situación judicial.

La exministra de Seguridad debió retirarse unos minutos antes del cierre de la reunión para llegar a otra reunión en el Congreso. El asesor Santiago Caputo, que suele estar en la mesa, no participó por “cuestiones de agenda”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El encuentro sirvió para hacer un repaso de la agenda parlamentaria tanto en Diputados como en el Senado, y el jefe de Gabinete dio una exposición sobre un listado de 10 nuevas leyes que el Gobierno enviará al Congreso próximamente.

En la previa del encuentro político, el oficialismo se había propuesto acelerar la agenda parlamentaria para correr el eje de Adorni. Entre ellos, la Casa Rosada anticipó el envío inminente del proyecto de super-RIGI, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía para incentivar inversiones en sectores que actualmente no tienen desarrollo en la Argentina.

La lista de proyectos

Dentro de los proyectos ya presentados, La Libertad Avanza consiguió este martes el dictamen para la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una discusión que había quedado trabada por cuestionamientos de laboratorios locales.

Tras ceder en un punto clave de la norma, el oficialismo planea llevar ese proyecto al recinto el próximo 20 de mayo junto a otras iniciativas, entre ellas la Ley Hojarasca y la modificación del régimen de Zonas Frías, que propone recortar subsidios al gas en determinadas regiones del país.

Sin embargo, pese a los deseos del Gobierno, la agenda legislativa también estará atravesada por la ofensiva opositora contra Adorni.

Sectores de la oposición impulsan para este jueves una sesión en Diputados para avanzar con una interpelación al jefe de Gabinete por su situación judicial y analizar una eventual moción de censura.

Negociaciones abiertas en el Senado

En paralelo, el Senado mantiene una agenda propia con proyectos impulsados por el oficialismo. LLA busca concretar las audiencias para designar jueces y fiscales federales, además de intentar conseguir dictamen para el proyecto de Propiedad Privada.

La cámara alta también podría sesionar esta semana para tratar la autorización de pago de US$171 millones a fondos que litigaban contra la Argentina por la deuda en default de 2001, junto con iniciativas vinculadas con regularización de la tenencia de armas, prórrogas judiciales y pliegos diplomáticos.

Con ese escenario, el Gobierno intenta recuperar margen político en el Congreso para intentar sacar de agenda las investigaciones judiciales que enfrenta Adorni. (Fuente: TN).