Procesan a Viviana Fein por contaminar la escena del crimen de Alberto Nisman

El juez federal Julián Ercolini procesó a la ex fiscal Viviana Fein por la contaminación corroborada en el departamento donde se encontraba sin vida el entonces titular de la UFI AMIA, Alberto Nisman. El delito atribuido es el de encubrimiento agravado.

Después de haber sido indagada tras un pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, el magistrado encontró penalmente responsable de no haber preservado la escena del crimen: fue la justicia federal la que determinó que Alberto Nisman, cuyo cuerpo yacía en el baño del departamento de Puerto Madero, fue víctima de un homicidio.

En su momento, cuando el fiscal Taiano la imputó, consideró que su accionar fue “deficiente sobre la escena del crimen” y le atribuyó un conjunto de comportamientos que derivaron en el procesamiento.

Se la responsabilizó por la “excesiva tardanza en llegar al lugar; permitir a su llegada que el descontrol previo continuara; entrar sin la vestimenta adecuada; permitir la libre circulación de personas por el departamento sin identificarlos ni saber qué función cumplían allí, y manipular y permitir la manipulación de pruebas sin el correcto resguardo e ignorar la existencia de otros elementos que podrían haber aportado pistas”.

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"Luego de 10 años se me achaca a mi sola semejante delito. Me pregunto si eso es porque soy jubilada, retirada y no tengo cargo público ni político", había dicho Fein en su último descargo ante el juez Julián Ercolini y apuntó contra el fiscal al señalar que “el acusador me toma como chivo expiatorio”.

Viviana Fein fue responsable de la primera investigación por la muerte de Nisman -encontrado muerto el 18 de enero de 2015 con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento- hasta que se jubiló y el expediente pasó a la justicia federal.

Mientras la justicia federal, el juez Ercolini y el fiscal Taiano, determinaron que la muerte del extitular de la UFI AMIA, se trató de un homicidio, se inició en paralelo, una causa para investigar si en la escena de la muerte de cometieron irregularidades por no preservar el lugar.

Junto con Fein están acusados Manuel de Campos, el primer juez del caso, el entonces secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni, el ex funcionario del ministerio de Seguridad Darío Ruiz y ex jefes de la Policía Federal y de la Prefectura Naval.

El 1 de abril el fiscal Taiano solicitó formalmente al juez el procesamiento de Viviana Beatriz Fein. Entre los puntos centrales el representante del Ministerio Público se refirió al rol como “directora del procedimiento original” y que en ese marco “no preservó debidamente la escena del crimen ni recolectó todas las pruebas necesarias”.

Entre las faltas específicas que se le atribuyen figuran: la tardanza de una hora y media al lugar pese a haber sido notificada debidamente. Hubo una “escena descontrolada”, ya que al llegar, “no habría tomado medidas para restringir la presencia de personas injustificadas (había unas 20 dentro del departamento y más de 30 en el complejo)”.

El comportamiento de Fein ponderado como un encubrimiento agravado, también contempló la “falta de vestimenta técnica” al entender que “ingresó a la escena y permitido el acceso de otros sin la vestimenta adecuada (cofias, guantes, etc.)”. Por ese motivo, se la responsabiliza por una “deficiente preservación” contexto en el que se le cuestiona “haber limitado la escena solo al interior del departamento, sin considerar el resto del complejo, y no haber advertido vías de acceso clave como el conducto de aires acondicionados”.

Después se habló de la “manipulación de evidencia” por lo cual el fiscal Taiano ya la había acusado de “haber permitido la manipulación del mobiliario y de elementos probatorios sin el resguardo correspondiente”.

Cuando formuló su descargo, la ex fiscal Viviana Fein rechazó todos los argumentos esgrimidos por Taiano. Entendió que en la acusación que pesa sobre ella había “falta de precisión” debido a que “no especificó qué prueba concreta se perdió o qué evidencia fue contaminada”.

También indicó que había muchas otras personas antes de que ella llegue al incluyendo familiares y fuerzas de seguridad y que la custodia del perímetro “correspondía a la Prefectura y a la policía como auxiliares de justicia”.

Después volcó en dos instancias de indagatoria, argumentos de carácter más técnicos: Alegó que ella no es “especialista en criminalística y que confió en el personal especializado de la Policía Federal para las tareas” correspondientes.

Pese a todos estos planteos, la justicia federal consideró que existen "elementos de convicción suficientes" para procesar a Fein por considerar que su accionar afectó de forma directa el desarrollo y el resultado de la investigación sobre la muerte de Nisman”. (con información de Clarín)