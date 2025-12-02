Bahía Blanca | Martes, 02 de diciembre

27.3°

Bahía Blanca | Martes, 02 de diciembre

27.3°

Bahía Blanca | Martes, 02 de diciembre

27.3°
El país.

Piden la indagatoria de Viviana Fein por el caos en el departamento de Alberto Nisman

La exfiscal está imputada por el "descontrol" registrado el 18 de enero de 2015, durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo.

La exfiscal Viviana Fein

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó la indagatoria de la exfiscal Viviana Fein por presuntas irregularidades en el manejo de la escena donde fue hallado muerto el fiscal Alberto Nisman, según consta en un extenso dictamen presentado ante el juez Julián Ercolini.

Fein, ya jubilada, está imputada junto a otros funcionarios por el "descontrol" registrado el 18 de enero de 2015, durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo de Nisman en su departamento de Puerto Madero.

Noticias Relacionadas

El fiscal investigaba el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina y días antes había denunciado por encubrimiento a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la firma del Memorándum de entendimiento con Irán.

Ahora, el magistrado Ercolini deberá resolver si hace lugar al pedido y convoca a Fein como acusada. (NA)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE