Piden la indagatoria de Viviana Fein por el caos en el departamento de Alberto Nisman

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó la indagatoria de la exfiscal Viviana Fein por presuntas irregularidades en el manejo de la escena donde fue hallado muerto el fiscal Alberto Nisman, según consta en un extenso dictamen presentado ante el juez Julián Ercolini.

Fein, ya jubilada, está imputada junto a otros funcionarios por el "descontrol" registrado el 18 de enero de 2015, durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo de Nisman en su departamento de Puerto Madero.

El fiscal investigaba el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina y días antes había denunciado por encubrimiento a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la firma del Memorándum de entendimiento con Irán.

Ahora, el magistrado Ercolini deberá resolver si hace lugar al pedido y convoca a Fein como acusada. (NA)