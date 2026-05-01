El Líder Supremo de Irán está en “buen estado de salud”, indica una fuente oficial

Mojtaba Jamenei está en "buen estado de salud" y desempeña sus funciones como líder supremo de Irán, declaró este viernes un alto funcionario, con lo que desmiente los informes sobre el estado del dirigente.

Mohsen Qomi, subdirector de Asuntos Internacionales de la Oficina del Líder Supremo, afirmó que Jamenei participa de manera activa en la toma de decisiones y la gestión de los asuntos de Estado, según la agencia de noticias semioficial Tasnim.

Qomi calificó los informes sobre la salud de Jamenei como "rumores difundidos por fuerzas hostiles", cuyo objetivo es generar incertidumbre, provocar reacciones y promover sus agendas, resume Xinhua.

Asumió el liderazgo en marzo

Jamenei se convirtió en líder supremo de Irán a principios de marzo tras ser elegido por la Asamblea de Expertos y sucedió a su padre, Ali Jamenei, quien murió en un ataque aéreo estadounidense-israelí en Teherán el 28 de febrero.

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El mes pasado, funcionarios iraníes reconocieron que Mojtaba Jamenei había resultado herido en un ataque aéreo, pero que seguía siendo capaz de dirigir el país.

Desde que consideró el cargo, emitió varias declaraciones, pero aún no apareció en público. (NA)