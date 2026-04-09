Ausentismo en la escuela secundaria: más de la mitad de los alumnos falta entre 15 y 30 días al año

El ausentismo estudiantil en el nivel secundario creció 7 puntos porcentuales en dos años en la Argentina, con incrementos en las 24 provincias. Según datos de 2024, el 51% de los alumnos del último año de secundaria declararon haber acumulado 15 o más inasistencias hasta octubre, mientras que en 2022 el porcentaje era 44%.

El dato surge e un informe de la organización Argentinos por la Educación al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el cual analiza la magnitud y la evolución de esta problemática a partir de los cuestionarios complementarios de las pruebas Aprender (2024) y PISA (2022), que relevaron la percepción de estudiantes y directores.

El informe,titulado “Ausentismo: ¿qué sabemos acerca de cuánto faltan los estudiantes de secundaria?”, muestra que las diferencias entre provincias son marcadas.

Ausentismo por provincias

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Buenos Aires encabeza el ranking con un 66% de estudiantes que acumulan al menos 15 faltas, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%).

En el otro extremo, Santiago del Estero (28%), San Juan (29%) y Jujuy (30%) presentan niveles más bajos de ausentismo, según lo informado por los estudiantes. ​

Porcentaje de alumnos según cantidad de faltas declaradas por ellos mismos.





El ausentismo es polarizado

El informe muestra que el ausentismo no afecta de manera uniforme, sino que tiende a concentrarse en un grupo de estudiantes con niveles más altos de inasistencia.

Entre 2022 y 2024 creció la proporción de alumnos con más de 20 faltas (del 26% al 30%) y también la de quienes acumulan entre 15 y 19 (del 18% al 21%). En cambio, se redujo el grupo “intermedio” de alumnos que suman entre 5 y 14 inasistencias (del 41% al 34%): el dato sugiere que muchos de ellos pasaron a tener un patrón de ausentismo más severo.

En paralelo, los segmentos de menor ausentismo (estudiantes con ninguna falta o con menos de 5) se mantuvieron estables entre 2022 y 2024. Los autores señalan una “polarización” en la asistencia: se mantiene estable el grupo que falta poco, pero se amplía el de quienes faltan mucho.

Por qué faltan los alumnos

El principal motivo son problemas de salud propios. El 62% de los estudiantes lo consideró como uno de los tres principales motivos de inasistencia. En segundo lugar aparece el motivo “no tenía ganas de ir a la escuela” con el 39%.

En este motivo se observa una amplia diferencia entre sectores: fue señalado sólo el 34% de las veces en los estudiantes de escuelas de gestión estatal y el 49% en los estudiantes que asisten a sector de gestión privada. En tercer lugar aparecen “problemas de acceso a la escuela”.

En cuarto lugar aparece, con el 32%, el motivo de “llegar tarde a clase”. En quinto lugar, aparecen “otros motivos” y en sexto lugar, estar de viaje o vacaciones donde los estudiantes de escuelas de gestión privada lo señalan con mayor intensidad.

Qué impacto tienen las faltas en los estudiantes

La falta reiterada y sostenida de estudiantes en el contexto escolar conlleva una serie de consecuencias que trascienden la dimensión académica e influyen en aspectos socioeconómicos y culturales, indica el informe.

A corto plazo, el ausentismo tiene efectos negativos inmediatos sobre el desempeño académico, el riesgo de repetición y abandono, el desarrollo social y emocional de los niños y las probabilidades de finalización de la educación media. A más largo plazo, el ausentismo se ha correlacionado con mayores niveles de desempleo y menores ingresos económicos en edad adulta.

A pesar de la magnitud del fenómeno, los autores señalan que Argentina aún carece de un sistema consolidado de datos nominales abiertos sobre inasistencias escolares, con lo cual son limitadas las posibilidades de monitorear el problema con mayor precisión y de diseñar políticas basadas en evidencia. (NA)