Bahía vuelve a clases: más de 45 mil alumnos inician el ciclo 2026

Desde mañana, Bahía Blanca volverá a latir al ritmo de las escuelas. Atrás quedarán las calles semivacías que dejó el receso estival y la ciudad recuperará su pulso habitual: mochilas al hombro, guardapolvos blancos, colectivos más cargados y esquinas con tránsito intenso en horarios clave.

Tras dos meses de descanso, el ciclo lectivo 2026 comenzará a desandar su marcha hasta el 22 de diciembre, fecha prevista para el cierre de actividades en los niveles obligatorios.

En el caso de la educación superior, el calendario se extenderá hasta el 27 de noviembre.

En el distrito, alrededor de 45.400 estudiantes esperan el inicio de clases: unos 7.400 del nivel inicial, cerca de 19 mil de primaria y una cifra similar en secundaria.

Según confirmaron autoridades del Consejo Escolar, todos los establecimientos están en condiciones de abrir sus puertas. Durante el receso veraniego, varias escuelas fueron intervenidas con obras de reacondicionamiento y mejoras estructurales.

Las tareas incluyeron reparaciones en techos, sanitarios, instalaciones eléctricas y de gas, además de trabajos generales de mantenimiento, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas para alumnos y docentes.

“En la ciudad hubo y hay varias escuelas en obra. Una de las más emblemáticas es la licitación de una obra histórica, esperada y celebrada, como es la fachada de la Escuela 2. Pero lo importante es que ninguna afecta al inicio del ciclo lectivo”, señaló el licenciado Claudio Martini, jefe de la Región Educativa 22 de la provincia de Buenos Aires.

El cronograma oficial establece 190 días de clases para los niveles Inicial, Primario y Secundario, con receso invernal entre el 20 y el 31 de julio. El esquema alcanza también a las modalidades Técnica, Agraria y Artística; Educación Especial; Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores; y los Centros y Servicios Agregados de Formación Integral.

La Formación Profesional iniciará el 9 de marzo y finalizará el 18 de diciembre, mientras que el nivel Superior comenzará el 16 de marzo y concluirá el 27 de noviembre. El calendario contempla además cinco Jornadas Institucionales destinadas a tareas pedagógicas y organizativas.

Algunos volvieron antes

Aunque el inicio formal está fijado para mañana en toda la provincia, febrero ya tuvo movimiento en las escuelas con el dispositivo de intensificación y acompañamiento para estudiantes con materias pendientes.

“Para los alumnos de secundaria, las actividades de evaluación empezaron el miércoles 18 de febrero”, explicó Martini, quien además confirmó que está garantizada la vuelta a clases en todo el circuito local y regional que coordina.

Del período Extendido de Enseñanza o del Período de Intensificación participaron 1.080.421 alumnos —uno de cada tres de primaria y secundaria— en toda la provincia.

Cabe recordar que el régimen académico impulsado en 2025 durante la gestión del entonces ministro Alberto Sileoni modificó la lógica tradicional de la repitencia en secundaria. La propuesta apunta a que el estudiante continúe su trayectoria escolar y cuente con instancias específicas para acreditar los contenidos adeudados, sin repetir el año completo.

Bajo la conducción de la actual directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, el esquema se consolidó con clases activas desde febrero.

“Estamos hablando de más de un millón de chicas y chicos que ya están trabajando contenidos, fortaleciendo saberes y preparándose para acreditar las materias pendientes. Eso es más escuela, más acompañamiento y más preocupación por la enseñanza”, expresó la funcionaria.

En el Nivel Primario, 149.317 estudiantes (9,1% de la matrícula) asisten al Período Extendido de Enseñanza. En Secundaria, 931.104 alumnos (54,4%) participan del Período de Intensificación. El objetivo oficial es reducir la repitencia y evitar el abandono o la sobreedad, especialmente en el nivel medio, sin resignar exigencia académica.

El mapa nacional

En el contexto nacional, la provincia de Buenos Aires iniciará las clases mañana, al igual que Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

Santiago del Estero fue la primera en arrancar el ciclo lectivo, el 18 de febrero, mientras que otras jurisdicciones lo hicieron en los días siguientes.

Para Bahía Blanca, más allá de las cifras y los calendarios, el lunes marcará algo más que el inicio de un nuevo ciclo escolar: será el regreso pleno de la dinámica urbana. Desde temprano, la ciudad volverá a organizarse en torno a los horarios de ingreso y salida, a las rutinas familiares y al movimiento que imprimen miles de estudiantes y docentes.

Los feriados

Argentina celebrará en 2026 un total de 19 feriados, incluidos 3 designados con fines turísticos, según dispuso el calendario oficial del Gobierno, que repercutirán en el dictado de clases.

El gobierno también dispuso feriados puente, ubicados estratégicamente para hacer fines de semana extendidos. Este año son el 23 de marzo, el 10 de julio y el 7 de diciembre.

Tras el inicio de clases, los primeros serán el lunes 23 (puente) y el martes 24 de este mes (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia).

En abril habrá otro fin de semana largo, cuando se junten el jueves 2 (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) y el viernes 3 (Pascuas).

En mayo, el viernes 1 no habrá clases, debido al Día del Trabajo, como así tampoco el lunes 25 (Día de la Revolución de Mayo).

En junio, el lunes 15 no habrá asistencia a las aulas por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (es traslado del miércoles 17).

En julio, antes de las vacaciones, habrá un fin de semana extralarge, debido a que el jueves 9 será feriado por el Día de la Independencia, al que se suma el viernes 10 por fines turísticos.

En la vuelta a clases tras el receso invernal, el lunes 17 de agosto los alumnos tendrán descanso por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

En octubre, el lunes 12 se celebrará el Día de la Raza; mientras que en noviembre no se asistirá a las aulas por el Día de la Soberanía Nacional (originalmente es el 20 de noviembre).

Finalmente, en diciembre, el lunes 7 será día no laborable con fines turísticos, debido a que el martes 8 se conmemorará el Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

