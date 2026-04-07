Cierre de Fate: vence el plazo judicial para pagar salarios y crece la tensión

El conflicto entre la empresa Fate y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) entró en una semana decisiva. Un fallo judicial obligó a la compañía a regularizar pagos atrasados y a sostener los haberes hasta julio de 2026, en un escenario de parálisis productiva y definiciones pendientes.

Como la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fijó plazos para que la empresa cumpla con las obligaciones salariales, el gremio sostuvo que el vencimiento para abonar los montos adeudados opera esta semana, mientras que la firma evalúa recurrir la medida.

En paralelo, el conflicto escaló más allá del plano judicial. La discusión alcanzó a la política bonaerense, con iniciativas legislativas en marcha y gestiones sindicales que buscan evitar el cierre definitivo de la planta.

La decisión de la Cámara del Trabajo ordenó a la empresa pagar los sueldos correspondientes a los trabajadores incluidos en el acuerdo firmado en mayo de 2025, además de garantizar el pago de las quincenas hasta julio de 2026. Ese entendimiento había contemplado beneficios para la compañía a cambio de preservar los puestos de trabajo durante ese período.

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Desde el SUTNA señalaron en un comunicado que la empresa ya fue notificada del fallo y advirtieron que, en caso de incumplimiento, podría enfrentar embargos para hacer efectivos los pagos. También remarcaron que la planta se encuentra en condiciones de retomar la producción y que los trabajadores están disponibles para hacerlo.

Del lado empresario, la posición se sostiene en que, tras el cierre de la planta en febrero, no corresponde el pago de salarios. En ese marco, la compañía analiza presentar una apelación para revertir la resolución judicial.

Presión legislativa y disputa en la provincia

El conflicto se trasladó a la Legislatura bonaerense, donde el sindicato impulsa un proyecto de ocupación temporal de la empresa con el objetivo de sostener la producción y los puestos de trabajo. La iniciativa busca evitar la paralización de una actividad considerada estratégica para el transporte de cargas y pasajeros.

El gremio mantuvo reuniones con diputados y senadores provinciales y sumó respaldos de distintos sectores políticos y sindicales. La discusión se da en un contexto de tensiones dentro del oficialismo bonaerense, que complejizan la búsqueda de una salida.

La intervención de la provincia también se expresó en el plano administrativo. Tras una instancia de conciliación obligatoria dictada a nivel nacional, el Gobierno bonaerense extendió ese mecanismo y pasó a tener un rol central en las negociaciones.

Mientras se define el curso judicial, el SUTNA avanzó con medidas para visibilizar el conflicto. El sindicato convocó a una movilización a Plaza de Mayo para el martes 14 de abril junto a otras organizaciones gremiales, sociales y de jubilados. (con información de TN)