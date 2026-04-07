Docentes universitarios en lucha: la FEDUN anunció un nuevo paro nacional para este miércoles

El Plenario de Secretarios Generales de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) se reunió para realizar un balance sobre el impacto del último paro nacional y, ante la falta de respuestas oficiales sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y los pedidos de incrementos salariales, resolvió convocar a una nueva Jornada Nacional de Protesta que incluirá un paro de actividades para este miércoles 8 de abril.

La medida de fuerza del pasado 31 de marzo, calificada por la federación que conduce Daniel Ricci como un "éxito" debido al alto nivel de acatamiento en las casas de altos estudios de todo el país, sirvió como termómetro para endurecer la postura del gremio.

Según los representantes de la FEDUN, la situación llegó a un punto crítico que pone en serio riesgo el inicio del segundo cuatrimestre y el funcionamiento administrativo básico de las instituciones.

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El reclamo central de la federación apunta a la dramática pérdida del poder adquisitivo. Desde el gremio denunciaron que, desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, los salarios de los docentes universitarios sufrieron una caída del 48,7%.

Ante este escenario, la FEDUN exige la "urgente convocatoria a la paritaria nacional" para frenar el deterioro de los ingresos.

"No hay universidad de calidad sin salarios dignos", sentenciaron los secretarios generales al finalizar la reunión, ratificando el estado de alerta y movilización permanente.

Otro de los ejes de la protesta será la exigencia del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. A pesar de que la normativa cuenta con el aval de la Justicia, el sector docente advierte que el flujo de fondos está virtualmente paralizado, lo que asfixia a las universidades públicas, gratuitas y de calidad.

La jornada del miércoles no solo incluirá el paro de actividades, sino también movilizaciones y actos de visibilización en los diferentes campus y centros urbanos del país para concientizar a la sociedad sobre la gravedad del desfinanciamiento.

Solidaridad gremial y agenda ambiental

Además de las reivindicaciones sectoriales, el plenario de la FEDUN se pronunció sobre dos temas de relevancia institucional y nacional.

* Conflicto en el IUPA: El gremio expresó su respaldo absoluto a los trabajadores del SITRAIUPA, denunciando irregularidades y "fraude" en el proceso electoral del Instituto Universitario Patagónico de las Artes.

* Defensa de los glaciares: En una sorpresiva declaración política, la federación manifestó su rechazo total a las modificaciones de la Ley de Glaciares, alertando que dichas reformas implican consecuencias sociales y ambientales "irreparables" para el patrimonio natural de Argentina.

Con el paro del 8 de abril ya confirmado, la comunidad universitaria espera un gesto del Ministerio de Capital Humano para abrir una instancia de diálogo que evite la paralización total del sistema educativo superior. (Fuente: Mundo Gremial).