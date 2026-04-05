La UTN renovará la fachada de su sede principal

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Con un presupuesto oficial (PO) de 115,9 millones de pesos, la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional (FRBB-UTN) restaurará —y mejorará— el frente y el contrafrente del edificio principal ubicado en calle 11 de Abril 461.

La licitación tuvo lugar con la presentación de dos propuestas: POMSA SA, cotizó los trabajos en 176,3 millones (52 % sobre el PO); mientras que Funes Carlos lo hizo en $ 94.5 millones (una baja del 18,5 %), empresa a la que le adjudicaron las labores a comenzar en el transcurso de este mes.

El frente del establecimiento data de 1972 y muestra una fachada ciega, cerrada y construida con placas de hormigón.

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El contrafrente, por su parte, está materializado con mampostería de ladrillos huecos.

Las últimas intervenciones sobre ambas superficies fueron realizadas en el año 2005, cuando se pintaron. En ese momento se retiró el revestimiento de granito debido a las filtraciones existentes sobre la mampostería. Una vez quitado, se revocó la pared.

En la actualidad existen filtraciones en el frente. Las placas de hormigón, que están unidas mediante juntas de dilatación, han sufrido un deterioro que hace que sea cada vez más importante el paso del agua de lluvia.

En los últimos años esa situación se agravó y con los temporales ocurridos en 2025 hubo ingreso de agua en todos los pisos.

En el contrafrente se aprecian fisuras y rajaduras en los revoques, situación que también va empeorando y que cada vez se evidencia más mediante la aparición de manchas de humedad en las aulas.

Los trabajos

En la fachada, la adecuación consistirá en reparar las juntas y el hormigón. Una vez finalizada esa tarea se pintará toda la superficie con pintura poliuretánica. En la contrafachada se retirará el revoque suelto y también se reparará.

El frente del edificio está terminado con placas de hormigón con juntas horizontales y verticales, las cuales serán limpiadas, retirando material suelto o en malas condiciones.

Luego se colocará un respaldo de junta preformado, material de polietileno celular expandido que se instala previo al sellador para así obtener una sección de junta adecuada, limitando su profundidad y evitando que el sellador se adhiera al fondo.

Tanto en el frente como en el contrafrente se quitará todo material suelto y el hormigón dañado o deteriorado será removido.

En caso de estar la armadura expuesta, se eliminará todo resto de óxido, mortero, polvo u otros materiales que impidan la adherencia o contribuyan a la corrosión, verificando que no se haya producido una reducción de su sección.

Se humedecerá luego la superficie y se tratará con un mortero de reparación de baja retracción, con fibras incorporadas.

Primero se colocará una capa fina, asegurando cubrir todos los poros. Luego se agregará una segunda capa, nivelando con la terminación existente con llana o fieltro.

En el contrafrente se retirará el revoque suelto o en mal estado. En caso de haber fisuras se tratarán de igual manera que en el frente. Para reparaciones mayores a 2 centímetros se realizará un nuevo revoque hidrófugo y se utilizará revoque plástico.

La idea de la UTN es comenzar con los trabajos en los próximos días. Por otra parte, la obra tiene un plazo de ejecución de ocho meses.