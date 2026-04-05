Tenis: Burruchaga no pudo ante la fortaleza de Paul y perdió la final en Houston

El tenista argentino Román Burruchaga cayó este domingo ante Tommy Paul por 6-1, 3-6 y 7-5 en la final del torneo ATP 250 de Houston, Estados Unidos.

Burruchaga, número 77 en el ranking mundial, tuvo todo para coronarse pero el crédito local levantó un último set con mucha fortaleza.

El tenista argentino, que tiene 24 años y es hijo del campeón del mundo en el Mundial de fútbol de 1986 Jorge Burruchaga, comenzó apagado pero repuntó en el segundo parcial y llevó la definición hasta un tercer set. En el que estuvo frente a tres oportunidades para ganar el encuentro, pero no las aprovechó y cayó, tras dos horas y 42 minutos de juego.

El título quedó en manos del jugador local de 28 años, que ya suma cinco coronas en el circuito: esta fue la primera sobre polvo de ladrillo.

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Pese a la derrota el argentino dará un importante salto en el ranking: el lunes aparecerá en el puesto 61 del escalafón.

Desde 2023 que el torneo de Houston no tenía un finalista argentino. El último había sido Tomás Martín Etcheverry, que en aquella ocasión perdió con Tiafoe.

La de Burruchaga ante Paul fue la tercera final de este domingo con presencia argentina en el circuito ATP de tenis. Más temprano, Mariano Navone le ganó al español Daniel Mérida y consiguió su primer título al consagrarse campeón en Bucarest, mientras que Marco Trungelliti perdió en el partido decisivo del torneo de Marruecos ante el español Rafael Jodar.