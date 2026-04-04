Continúa la búsqueda del piloto derribado en Irán

En una de las operaciones de búsqueda y salvamento más arriesgadas de la última década, la administración de Donald Trump lanzó un despliegue extraordinario de Fuerzas Especiales para localizar y extraer al copiloto de un caza F-15E, derribado por las defensas antiaéreas de la Guardia Revolucionaria de Irán.

El incidente, que forzó al mandatario a suspender su habitual retiro de fin de semana en Mar-a-Lago para coordinar la crisis desde la Casa Blanca, sitúa a Washington ante un desafío logístico y político sin precedentes en territorio hostil.

Un teatro de operaciones impenetrable

El área de la caída se localiza en la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, una región montañosa en el corazón de Irán que no posee fronteras con aliados regionales. Esta característica geográfica convierte la misión en una pesadilla táctica: los comandos estadounidenses deben operar bajo la constante vigilancia de los radares iraníes, reforzados por inteligencia satelital proporcionada por China y Rusia.

Pese a que el Pentágono logró rescatar inicialmente a uno de los tripulantes mediante helicópteros UH-60 Black Hawk, el fuego incesante de la artillería enemiga obligó a las unidades de rescate a retirarse, dejando al segundo aviador a merced de la geografía y la oscuridad.

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Según fuentes del Consejo de Seguridad Nacional, la noche fue considerada un "recurso de supervivencia", permitiendo al piloto evadir la captura, pero las probabilidades de éxito disminuyen drásticamente con la luz del día, que facilita el rastreo por parte de las fuerzas locales.

El "Fantasma de Carter" y la presión política

El presidente Trump, consciente del peso histórico que las crisis de rehenes tuvieron sobre sus predecesores —especialmente el impacto que la Crisis de los Rehenes (1979-1981) tuvo sobre la presidencia de James Carter—, optó por un hermetismo absoluto.

Tras cancelar sus actividades recreativas, el líder republicano se ha recluido en reuniones de emergencia con sus asesores de mayor rango, Marco Rubio, Secretario de Estado y Pete Hegseth, Secretario de Guerra.

La situación resulta particularmente incómoda para el Secretario Hegseth, quien apenas 48 horas antes del incidente había asegurado públicamente que Estados Unidos poseía el control total del espacio aéreo iraní.

La realidad del campo de batalla ha desmentido dicha tesis: en un lapso de 12 horas, la defensa de Teherán no solo abatió el F-15E, sino que inutilizó dos Black Hawks y neutralizó un A-10 Warthog en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz.

La puja por el cautivo

Mientras las Fuerzas Especiales de EE. UU. rastrean las cimas de los Zagros desde bases en Kuwait y Arabia Saudita, el régimen shiíta ha movilizado a la Guardia Revolucionaria y anunciado una recompensa masiva por cualquier información que conduzca a la captura del "aviador enemigo". La captura oficial del piloto representaría una baza de negociación inestimable para Irán en el marco de un posible cese al fuego.

"Estamos operando en el límite de nuestras capacidades tecnológicas y humanas. Cada minuto que pasa sin contacto es un minuto en el que el riesgo de una escalada diplomática mayor se vuelve inevitable", señalan expertos del Pentágono bajo condición de anonimato.

Alianzas bajo tensión

Aunque la operación cuenta con el respaldo logístico de la OTAN, la Liga Árabe e Israel, la misión de rescate se desarrolla en un vacío de seguridad donde la superioridad aérea estadounidense ha sido puesta en duda. El presidente aún no ha decidido el momento para un reconocimiento oficial sobre el estado del piloto o las circunstancias exactas del derribo, manteniendo al mundo en vilo mientras se espera el resultado de este operativo de vida o muerte en las montañas de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad. (N/A)