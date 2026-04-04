Guerra en Medio Oriente: cuál es el impacto real ante la ausencia de un alto el fuego a corto plazo

Las consecuencias de la guerra son múltiples (N/A)

Damián Vlassich, team Leader de Estrategias de Inversión explicó cuales serán las consecuencias inmediatas en materia económica ante la ausencia de un alto el fuego en el corto plazo en la Guerra en Medio Oriente.

El especialista sostuvo que la continuación y escalada del conflicto bélico “ impacta muchísimo” en la economía mundial.

Ante este panorama, detalló entre las principales consecuencias un precio del petróleo mucho más elevado, lo que conllevaría a un contexto inflacionario mayor.

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“Ese temor se traslada en bancos centrales de cada país, que toman posturas más contractivas (como es el caso de subir las tasas), al igual que las empresas suben sus precios para amortiguar impactos”.

Vlassich señaló que esto provoca la entrada a “un círculo menos virtuoso de precios más altos, costos más altos y un menor consumo”.

Más temprano, el presidente norteamericano Donald Trump lanzó una nueva y violenta advertencia contra la administración de Irán, a la cual le exigió la apertura inmediata del Estrecho de Ormuz.

"El tiempo se acaba, 48 horas antes de que el infierno se desate sobre ellos", enfatizó el mandatario, quien además recordó sus advertencias previas al señalar: “¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegara a un acuerdo o abriera el Estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos”, afirmó en su plataforma Truth Social.

Este ultimátum, se produce en un contexto de máxima tensión militar en la región. Actualmente, las fuerzas estadounidenses llevan adelante un operativo de búsqueda para localizar al piloto de su segundo avión caza derribado por defensas iraníes en los últimos días. (N/A)