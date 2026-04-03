Tragedia en Perú: un muerto y al menos 60 heridos en un banderazo de Alianza Lima

El banderazo de los hinchas de Alianza Lima antes del clásico ante Universitario de este sábado terminó en una tragedia que conmociona al fútbol peruano: un muerto y al menos 60 heridos en el estadio Alejandro Villanueva, en causas que las autoridades aún investigan.

En medio del caos, ocho unidades de bomberos se movilizaron para asistir a lesionados, acompañados por el Servio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU). Según informó El Comercio, los afectados fueron trasladados al Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Un primer informe del Ministerio de Salud mencionó el "colapso de una estructura del Estadio Alejandro Villanueva" y detallaba que había "60 personas lesionadas".

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Sin embargo, poco después, el brigadier Marco Pajuelo -comandante departamental del centro de Bomboneros- informó que hubo un fallecido y, también, que no encontraron daño estructural en el recinto.

"Lamentablemente, ha habido una persona que ha fallecido. Eso está en cadena de custodia del ministerio público, que hará el trabajo que corresponde", expresó. Y añadió: "En las redes sociales se empezó a difundir informaciones inexactas. Hemos hecho la inspección inicial con las autoridades del estadio. La estructura en el lugar, que es la tribuna sur, se encuentra, aparentemente, en buen estado".

"No hay daño estructural y ninguna pared que se haya caído. Nadie se ha caído a la fosa. Esto ha sido un tema fortuito, de la barra enardecida de repente, del momento del jolgorio que hicieron que esto vaya a mayores", añadió.

Los hinchas de Alianza Lima -equipo que dirige Pablo Guede y que marcha líder del torneo- se habían reunido para brindarle su apoyo al equipo en la previa del clásico con Universitario, que está programado para este sábado por la noche en el Estadio Monumental.

Por el momento, ninguno de los clubes ni la Liga emitieron un comunicado, en medio de la tragedia que conmociona al fútbol peruano. (Fuente: DSport).