Con eje en la asistencia, el Municipio implementa el programa "Bahía Abriga"

El Municipio implementará durante el invierno el programa "Bahía Abriga", una estrategia integral que articula políticas sociales, sanitarias y de seguridad con el objetivo de reforzar la presencia estatal y el acompañamiento a sectores vulnerables.

La iniciativa reúne distintos dispositivos ya existentes, entre ellos "Plan Calor", "Acompañamiento a Personas en Situación de Calle", "Casa x Casa", vacunación estacional, "Postas IRAB", Telemedicina y una campaña de prevención de intoxicación por monóxido de carbono.

"Esta es una reafirmación de un gobierno que intenta reflejar las mismas cualidades de la comunidad que representa. Tenemos la suerte de vivir en Bahía Blanca, una ciudad que demostró en los momentos más difíciles resiliencia, solidaridad, espíritu colectivo y que cuidó y no le soltó la mano a nadie. Este gobierno tampoco lo va a hacer", sostuvo el intendente Federico Susbielles, durante la presentación.

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El jefe comunal también hizo alusión al contexto socioeconómico actual: "Claramente hoy la situación económica es muy compleja, tenemos un problema creciente de desempleo, tenemos un problema con los asalariados que nos llegan a fin de mes, seis de cada diez niños en la Argentina tienen problemas alimentarios, y tenemos claro que en muchas casas y en muchas familias hay incertidumbre y angustia. Lo que este gobierno municipal viene a hacer, es a dar seguridad", contempló Susbielles y agregó: "Vamos a estar más presente que nunca, preparados con políticas públicas sólidas que pongan en primer lugar a la persona".

Acciones de salud

El secretario de Salud, Federico Bugatti, detalló que el abordaje sanitario se organizará en cuatro líneas principales.

El programa "Casa x Casa" apunta a prevenir infecciones respiratorias agudas bajas en la población infantil mediante visitas domiciliarias. Según indicó el funcionario, "cada 25 visitas se evita una internación por infecciones respiratorias".

En paralelo, la campaña de vacunación estacional se adaptará a un esquema de búsqueda activa de la población objetivo.

Las "Postas IRAB" estarán destinadas a la atención primaria rápida de niños menores de seis años con síntomas respiratorios, con el objetivo de descomprimir hospitales mediante diagnóstico, tratamiento y seguimiento, incluyendo internaciones abreviadas.

Por último, se mantendrá el sistema de Telemedicina, disponible a través de la aplicación MiBahía, con guardia virtual las 24 horas para casos de baja complejidad, tanto pediátricos como de adultos.

Acciones sociales

En el plano social, el "Plan Calor" buscará garantizar el acceso a recursos para calefacción en hogares en situación de vulnerabilidad. La secretaria de Políticas Sociales, Romina Pires, informó que la inscripción ya se encuentra abierta a través de la app MiBahía hasta el 31 de mayo, y que también habrá puntos presenciales de asesoramiento.

"Hay tiempo hasta el 31 de mayo. Una vez que se inscriban, van a recibir comunicación vía mensaje de texto o mail", explicó, y destacó que el 98 % de las inscripciones del año pasado se realizaron de manera digital.

En cuanto al acompañamiento a personas en situación de calle, la subsecretaria María Delia Álvarez señaló que se reforzarán las acciones durante el invierno. Entre ellas, se ampliaron las plazas en el parador Papa Francisco, se intensificarán las recorridas nocturnas y se continuará con la entrega de viandas y abrigo. Además, permanece activa la Guardia Social a través del 109.

Prevención y seguridad

Desde el área de Defensa Civil, el director Sebastián Sepúlveda informó que se brindarán capacitaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono en escuelas, clubes y espacios comunitarios. Las mismas pueden solicitarse por correo electrónico o vía telefónica.

Asimismo, se llevará adelante una campaña de concientización en medios de comunicación con recomendaciones para el uso seguro de sistemas de calefacción.