Insisten con que se aplique la ordenanza para rematar chatarra y financiar obras

El Concejo Deliberante rosaleño volvió a solicitar al Ejecutivo municipal que cumpla la Ordenanza 4370, que prevé la creación de un fondo para bacheo y reparación vial a partir del remate de chatarra acumulada en los corralones municipales.

El concejal Daniel Medina, del bloque Bien Común, señaló que la iniciativa busca atender dos problemas: el estado de las calles y la saturación de los predios. “Apunta a ordenar los corralones y generar recursos en un contexto de escasez para la obra pública”, indicó.

En ese marco, el edil mencionó que municipios de la región, como Tres Arroyos, avanzaron con esquemas similares y planteó la necesidad de implementar el sistema en Coronel Rosales.

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El pedido también solicita información sobre la gestión de los corralones, inventarios, medidas de seguridad y seguros ante posibles robos, además del cumplimiento de normativas vinculadas a escapes ilegales.

Desde el bloque advirtieron que la situación no se resolverá de inmediato, pero insistieron en avanzar con herramientas ya aprobadas. También manifestaron preocupación por recientes robos de motovehículos en estos predios y la falta de respuestas oficiales.

