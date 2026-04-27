El STMBB da un salto tecnológico y lanza su propio asistente de IA

El sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca incorporará Inteligencia Artificial para que sus afiliados puedan gestionar trámites sindicales desde WhatsApp.

De esa manera, el STMBB se convertirá en el primer gremio del país en implementar un agente de IA integrado a la popular aplicación de mensajería.

El sistema, desarrollado por la empresa Agentiza, permitirá a los afiliados inscribirse a viajes, solicitar ayudas económicas, consultar su convenio colectivo y conocer la historia de la institución, todo desde el celular, sin turnos ni formularios.

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Precisamente, en los últimos días, el sindicato liderado por Miguel Agüero anunció la implementación del Asistente IA, un agente de inteligencia artificial diseñado a medida para la institución que funcionará a través de WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en Argentina, con una penetración del 93% entre los usuarios de internet y un promedio de 28 horas mensuales de uso por persona, la cifra más alta del mundo.

El sistema está siendo acondicionado con los últimos detalles y se podrá utilizar en los primeros días de mayo.

La iniciativa posiciona al STMBB como pionero a nivel nacional: prácticamente ningún sindicato del país ha incorporado agentes de inteligencia artificial en sus procesos de atención a afiliados.

"Hoy la gente vive en el celular y en WhatsApp. No tiene sentido pedirle al afiliado que venga hasta la sede o que llene un formulario en una computadora para algo que puede resolver en dos minutos desde donde esté. Queremos que el sindicato esté donde está la gente", señaló Miguel Agüero, secretario general del STMBB.

El sistema funciona con un registro de única vez: el afiliado se registra en la plataforma stmbb.app con su correo electrónico y vincula su número de WhatsApp.

El equipo del sindicato verifica que los datos correspondan a un afiliado activo, y a partir de ese momento el sistema lo reconoce cada vez que escribe.

Cabe resaltar y aclarar que no hay aplicaciones nuevas que instalar ni sistemas que aprender para poder utilizarlo.

Lo que distingue al Asistente IA del STMBB de un simple chatbot es su capacidad de entender el lenguaje natural: el afiliado no necesita escribir comandos exactos ni elegir de un menú de opciones. El sistema detecta la intención detrás del mensaje --aunque esté escrito informalmente o con errores-— y responde de forma precisa y contextualizada.

"Si un afiliado no sabe cuántos días de vacaciones le corresponden según el convenio colectivo, lo puede preguntar por WhatsApp a las once de la noche y el asistente se lo explica. Si quiere saber quién fundó el sindicato o cuál es su historia, también. Eso antes no existía", amplió Agüero.

En su primera versión, el asistente permitirá a los afiliados consultar los viajes disponibles e inscribirse al programa de turismo del sindicato. En una segunda etapa, próxima a lanzarse, se incorporará la gestión de las ayudas económicas mensuales. El sistema está diseñado para crecer e incorporar nuevos servicios de forma progresiva.

El personal del sindicato continúa siendo parte central del proceso: son quienes validan los registros, aprueban las gestiones y atienden los casos que requieren intervención humana.

"La inteligencia artificial no viene a reemplazar a ningún empleado del sindicato. Viene a hacerse cargo de las tareas repetitivas --responder siempre la misma pregunta, recibir el mismo formulario-— para que nuestro equipo pueda dedicar su tiempo a lo que una máquina nunca va a poder hacer: acompañar al afiliado cuando realmente lo necesita", aclaró el secretario general del STMBB.

Agentiza.ai es una empresa con sede en Estados Unidos especializada en el desarrollo de agentes de inteligencia artificial sobre WhatsApp, con tres años de trayectoria en el rubro y clientes de escala en toda Latinoamérica.

Uno de sus co-fundadores es oriundo de Bahía Blanca, donde también desarrolló la renovación tecnológica de la aplicación móvil de la obra social Dosem para iOS y Android.